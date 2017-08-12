Валерий Масалитин: "Вообще не знаю, чего ждать в дерби от ЦСКА"

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в преддверии матча 6-го тура чемпионата России между армейцами и "Спартаком" отметил, что армейцы пока не показывают своей игры, а красно-белые находятся в лучшей форме. Экс-форвард сожалеет, что команды не смогут выставить на дерби оптимальные составы.

– В дерби никогда не бывает фаворитов, но на сегодняшний момент, считаю, в лучшей форме находится "Спартак", – сказал Масалитин. – ЦСКА пока не показывает своей игры. Один проблеск, который я увидел, это минут двадцать-двадцать пять в матче с "Рубином". Из девяноста минут играть двадцать пять – это непозволительная роскошь. А для "Спартака", конечно, большим моральным ударом было поражение в Питере, когда команда пропустила пять мячей, но, тем не менее, в лучшем положении все же находятся подопечные Карреры.

– Вратарская проблема армейцев вас беспокоит?

– Конечно. Как не беспокоить? Хотелось бы, чтобы сыграл Акинфеев и вообще, чтобы обе команды были в оптимальных составах. У "Спартака" Адриану не сыграет, Зобнин травмирован. Это игроки, которые определяют лицо команды. Но я все равно думаю, что встреча будет очень хорошая, живая. Команды не играют от обороны, ищут счастья в атаке, поэтому будем надеяться, что мы увидим хороший футбол. Сколько голов будет? Честно говоря, дерби вообще непредсказуемо. Кто-то может выиграть с минимальным счетом, а может, он будет крупным: 3:2 или 4:3. Чего ждать в дерби от ЦСКА, я вообще не знаю. Игра "Спартака" хоть как-то просматривается, видно, в каком ключе он играет, а ЦСКА – вообще непонятно. Армейцы непредсказуемы. Все болельщики разочарованы игрой команды на старте сезона. В ней вскрылись какие-то непонятные проблемы как в обороне, так и в защите. Плюс еще травма Акинфеева некстати. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, матч ЦСКА – "Спартак" состоится 12 августа на "Арене ЦСКА". Встреча начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

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