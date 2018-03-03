Валерий Карпин: "Ростов" хорошо отыграл в обороне"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после матча 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:3) отметил, что у его команда были проблемы при выходе из обороны в атаку. Специалист также добавил, что после счета 1:2 ростовчанам пришлось раскрыться.
– Официальные матчи – это не предсезонка, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Карпин. – В обороне то, что мы задумывали получалось. Были проблемы при выходе из обороны в атаку. При счете 2:1 деваться было некуда, поэтому мы раскрылись. Проиграть 3:1 или 2:1 – разницы никакой.
Первый гол Смолова? У него свободы никакой не было. Как в итоге он получил мяч после заброса, надо еще разобраться. Песьякову было сложно отбить удар, поскольку там был рикошет.
То, что мы готовили в обороне, то и получалось. В обороне отыграли хорошо, правда с некоторыми недочетами. Гол с пенальти Ионова? Правильно сделал, что забрал мяч у Скопинцева, так как забил. (Смеется)
Dymanomashina
Очень смешно! А при Карпине когда-нибудь кто-нибудь в обороне играл вообще?
21:45 3 марта
Басист
Дыры были видны невооруженным глазом, так-то. Бум надеяться, что это такой способ подбодрить и защитить своих игроков, а не реальная оценка качества игры по мнению Валеры.
21:36 3 марта
resifi
Получить 3 мяча в свои ворота это оказывается хорошо отыграть в обороне!!!Верим,тёзка))))
21:30 3 марта
sergant89
Отлично сыграл валерка! Еще пару таких отличных игр и Ростов попадет в зону вылета. Валерке сливать команды не впервой)
21:19 3 марта
RSDsouth
Валера , До Свидания !
21:18 3 марта