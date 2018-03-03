Валерий Карпин: "Ростов" хорошо отыграл в обороне"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после матча 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:3) отметил, что у его команда были проблемы при выходе из обороны в атаку. Специалист также добавил, что после счета 1:2 ростовчанам пришлось раскрыться.

– Официальные матчи – это не предсезонка, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Карпин. – В обороне то, что мы задумывали получалось. Были проблемы при выходе из обороны в атаку. При счете 2:1 деваться было некуда, поэтому мы раскрылись. Проиграть 3:1 или 2:1 – разницы никакой.

Первый гол Смолова? У него свободы никакой не было. Как в итоге он получил мяч после заброса, надо еще разобраться. Песьякову было сложно отбить удар, поскольку там был рикошет.

То, что мы готовили в обороне, то и получалось. В обороне отыграли хорошо, правда с некоторыми недочетами. Гол с пенальти Ионова? Правильно сделал, что забрал мяч у Скопинцева, так как забил. (Смеется)