21:06 3 марта | Футбол — РФПЛ

Валерий Карпин: "Ростов" хорошо отыграл в обороне"

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после матча 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:3) отметил, что у его команда были проблемы при выходе из обороны в атаку. Специалист также добавил, что после счета 1:2 ростовчанам пришлось раскрыться.

– Официальные матчи – это не предсезонка, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Карпин. – В обороне то, что мы задумывали получалось. Были проблемы при выходе из обороны в атаку. При счете 2:1 деваться было некуда, поэтому мы раскрылись. Проиграть 3:1 или 2:1 – разницы никакой.

Первый гол Смолова? У него свободы никакой не было. Как в итоге он получил мяч после заброса, надо еще разобраться. Песьякову было сложно отбить удар, поскольку там был рикошет.

То, что мы готовили в обороне, то и получалось. В обороне отыграли хорошо, правда с некоторыми недочетами. Гол с пенальти Ионова? Правильно сделал, что забрал мяч у Скопинцева, так как забил. (Смеется)

Краснодар - Ростов

 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Dymanomashina

Очень смешно! А при Карпине когда-нибудь кто-нибудь в обороне играл вообще?

21:45 3 марта

Басист

Дыры были видны невооруженным глазом, так-то. Бум надеяться, что это такой способ подбодрить и защитить своих игроков, а не реальная оценка качества игры по мнению Валеры.

21:36 3 марта

resifi

Получить 3 мяча в свои ворота это оказывается хорошо отыграть в обороне!!!Верим,тёзка))))

21:30 3 марта

sergant89

Отлично сыграл валерка! Еще пару таких отличных игр и Ростов попадет в зону вылета. Валерке сливать команды не впервой)

21:19 3 марта

RSDsouth

Валера , До Свидания !

21:18 3 марта

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