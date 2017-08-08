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Валерий Газзаев: "Зенит" в матче со "Спартаком" играл в футбол настоящего европейского уровня"


Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев в интервью "СЭ" отметил, что "Зенит" может завоевать чемпионство и добиться успехов в Европе, если продолжит играть так же, как в матче 4-го тура чемпионата России со "Спартаком" (5:1). По его словам, в команде сейчас сложился хороший внутренний микроклимат.

– После матча многие сошлись во мнении, что "Зенит" – чемпион.

– Эта команда играла в футбол настоящего европейского уровня. Да, чемпионат только начался. Но если сине-бело-голубые продолжат в том же духе, то не только завоюют золото, но и способны очень успешно выступить на международной арене.

И обратите внимание, как команда радовалась четвертому, пятому голу. Это говорит о внутреннем микроклимате в коллективе и о позитивном влиянии конкуренции. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Валерия Газзаева

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