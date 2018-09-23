Валерий Газзаев: "Обороне ЦСКА до оптимального варианта еще далеко"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью "СЭ" подвел итоги дерби со "Спартаком". По его словам, пока согласованных действий оборона армейцев не демонстрирует.

– Как вам центр обороны армейцев после ухода братьев Березуцких и Игнашевича?

– Пока я не готов давать оценку Чернову, Бекао. Ничего не буду говорить – ни плохого, ни хорошего. Конечно, им надо стремиться к тому, как играли Березуцкие и Игнашевич, и постоянно прибавлять. Пока согласованных действий оборона армейцев не демонстрирует. До оптимального варианта еще далеко. Нынешних центральных защитников ЦСКА рано сравнивать с братьями и Сергеем. Единственное – только фланговый игрок Мариу Фернандес сегодня отвечает высоким требованиям. А остальным надо либо больше работать, либо клубу приобретать игроков более высокого уровня. (Виталий Айрапетов)

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