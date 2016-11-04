Вадим Васильев: "Траоре будет непросто вернуться в "Монако"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев в интервью "СЭ" отметил, что нападающему ЦСКА Ласина Траоре необходимо показать хорошую игру и результат, чтобы вернуться в клуб из Монте-Карло. Форвард летом перешел в состав армейцев на правах аренды до конца сезона.

– Все обратили внимание на дикий свист, которым болельщики "Монако" встретили выход на замену Ласина Траоре. Леонарду Жардим связал это с его голом в Москве и плохой игрой за "Монако" в прошлом сезоне, один болельщик, с которым мне довелось пообщаться, – с исступленной радостью в связи с голом команде, которой он до сих пор принадлежит. А ваше мнение?

– Всего понемногу. В прошлом сезоне, конечно, такого освистывания не было, но сезон Траоре провел не лучший. И был непопулярен у наших болельщиков – это факт. А радость после гола в Москве, думаю, добавила им эмоций. Но не сам факт гола. Потому что, например, Валер Жермен, будучи в прошлом сезоне в аренде в "Ницце", в первом же матче с нами забил гол в ворота "Монако", при этом не радовался – и сейчас он играет за нашу команду, и публика ему только аплодирует.

А ведь он забил гол в важнейшем и принципиальном матче! То есть здесь нельзя говорить, что на Траоре ополчились из-за гола. Раз был обратный пример с игроком нашей же команды – значит, это не так.

– Можно ли говорить, видя хотя бы такую реакцию болельщиков, что путь назад в "Монако" Траоре заказан?

– Безусловно, ему будет непросто, но в первую очередь это будет зависеть от его игры и результатов. Станет забивать голы – и болельщики примут его.

– То есть для вас он не отрезанный ломоть?

– Нет, конечно. Возраст позволяет рассчитывать на возвращение прежнего Траоре. Вчера я его видел, он заходил к нам в раздевалку. Парой слов перекинулись, и я услышал в его голосе мотивацию, желание...

– ...вернуться после окончания аренды в "Монако"? То есть свист болельщиков его не смутил?

– Нет, и он зашел в раздевалку поприветствовать ребят. Заходил он и после матча в Москве. И наши игроки после ничьей поздравили его с голом, проявив уважение. Не было никакой нервной реакции. После этого сезона у Траоре останется еще два года контракта с "Монако". Перед тем как он ушел в аренду, мы его продлили на год. (Игорь РАБИНЕР)