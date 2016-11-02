Вадим Скрипченко: "Слова Уткина о договорняке? Василий - мастер троллинга"

Бывший главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко прокомментировал слова известного комментатора Василия Уткина, который утверждает что матч 12-го тура чемпионата России с "Тереком" (1:4) был договорным. По словам специалиста, который после этой игры подал в отставку, Уткин часто допускает высказывания в шутливой форме.

- Читали слова Василия Уткина, который прямым текстом назвал ваш матч с "Тереком" договорным?

- Василий Уткин - уважаемый комментатор. Он серьезный журналист, его интересно слушать. У него порой бывают высказывания в виде троллинга. Он мастер таких вещей. Надо отдать ему должное.

Где-то это обидно, но таков его стиль. Ну чего я буду комментировать? Да, он настойчиво говорит о договорном характере встрече. Ну что ж, это его точка зрения. (Виталий АЙРАПЕТОВ)