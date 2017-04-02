Вадим Скрипченко: "Крылья" доминировали в конце второго тайма матча с ЦСКА"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко после поражения в матче 21-го тура чемпионата России от ЦСКА (1:2) отметил напряженный характер встречи. Наставник отметил, что во второй половине встречи его команда смогла навязать сопернику свою игру.

– Приятно играть на таком стадионе, мы здесь в первый раз, – сказал Скрипченко на послематчевой пресс-конференции. – Мы знали, что ЦСКА в последнее время перестроился и играет в другой тактической расстановке. При этом армейцы выглядят активно в атаке. Мы были готовы, что Мариу Фернандес активно играет на фланге, борется на верховые мячи, сбрасывает эти мячи, а атакующая группа хорошо работает на подборах. "Крылья" не в полной мере справились с правым флангом соперника.

У ЦСКА была большая фора после того, как был забит второй мяч. Мы перстроились на более атакующую модель игры "4-2-3-1". Прибавили в атаке с выходом Зуева. Это принесло успех. Вторую половину второго тайма мы доминировали. Были шансы забить второй гол. До последних минут игра держала напряжение.

– С чем связана замена Глеба?

– Глеб хорошо провел игру. Он не был готов после той травмы, которую он получил в матче с "Ростовом".

– Почему поменяли тройку защитников после матча с "Ростовом"?

– Гаджибеков вернулся после дисквалификации, а Таранов заболел.