Вадим Скрипченко: "Арсенал" был откровенно лучше"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко после поражения от тульского "Арсенала" (0:2) в матче 25-го тура чемпионата России отметил, что его команда неудачно сыграла во всех отношениях. Он добавил, что считает победу "Арсенала" заслуженной.

– Не можем занести сегодняшний матч себе в актив, хотя понимали всю важность этого матча. Знали, что это игра "через два дня на третий", и команды будут в эмоциональном плане не до конца восстановлены. Игра показала, что "Арсенал" в этом отношении лучше выглядел. И в плане настроя, и в плане желания победить. Наверное, и поддержка болельщиков сыграла свою роль. Сегодня наш соперник был откровенно посвежее и лучше. Сегодняшний матч мы сыграли неудачно во всех отношениях. У нас был определенный план на игру, в дебюте встречи была надежда. Мы знали, что соперник с первых минут при своих болельщиках активно пойдет в атаку, мы хотели организованно сыграть в средней зоне и постараться выйти в быструю атаку. В первые 15-20 минут у нас были хорошие моменты, и если где-то в этих эпизодах исполнительское мастерство было бы получше, мы могли бы рассчитывать на гол. И в такой игре огромное значение играет фактор забитого мяча, поэтому хозяева, играя по счету, организованно сработали в обороне, и во втором тайме у нас не получилось спасти этот матч. Считаю заслуженной победу "Арсенала". (Петр Портянский)

"СЭ" вел трансляцию матча "Арсенал" – "Крылья Советов"