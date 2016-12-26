Вадим Шпинев: "Джикия подписал контракт со "Спартаком" на четыре с половиной года"

Представитель агентства iSport Вадим Шпинев подтвердил "СЭ", что защитник "Амкара" Георгий Джикия подписал контракт со "Спартаком". Срок соглашения 23-летнего игрока сборной России рассчитан на четыре с половиной года.

- Джикия стал игроком "Спартака". Вопрос решен. Контракт рассчитан на четыре с половиной года, - сказал Шпинев. - Детали трансфера раскрывать не могу, если клубы посчитают нужным, то огласят.

- Когда столичный клуб впервые обозначил интерес к Джикии?

- Не могу сказать, что переговоры шли тяжело. Главное, клубы должны были договориться о цене. В итоге компромисс был найден. Тем более "Спартак" и "Амкар" ранее организовали трансфер Селихова. Теперь ушел Джикия. Красно-белые посчитали, что им нужна связка, игравшая в Перми.

- Георгий доволен сделкой?

- Да. Это его осознанный выбор. Решение всегда принимает футболист, мы же подбираем клубы. Джикия захотел попробовать себя в "Спартаке", побороться за чемпионство. Для него это новый вызов и перспективы, возможность поиграть в Лиге чемпионов. Его можно только поддержать в таком стремлении.

- Предложения из других клубов были?

- Из Европы никакой конкретики. Был интерес ряда клубов, но смысла сейчас об этом говорить нет. (Сергей АСТАХОВ)