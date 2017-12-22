09:15 22 декабря | Футбол — РФПЛ

"Урал" расторг контракт с Павленко

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"Урал" расторг соглашение с полузащитником Александром Павленко по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба. 32-летний игрок выступал за екатеринбуржскую команду с 2016 года. За это время он провел 22 матча и отдал одну передачу.

Также отмечается, что по обоюдному согласию сторон расторгнут контракт с хавбеком Дмитрием Билоногом, который с 2015 года принял участие в 3 встречах.

Дополнительная информация

http://www.fc-ural.ru/main/news/ural/6699/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

Саша в Ростов 100%

11:21 22 декабря

Levbereg

Неужели все дрова на Дон вновь собирают. Павленко талантливый футболист и мог в сое время иного достичь.

09:23 22 декабря