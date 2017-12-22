"Урал" расторг контракт с Павленко

"Урал" расторг соглашение с полузащитником Александром Павленко по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба. 32-летний игрок выступал за екатеринбуржскую команду с 2016 года. За это время он провел 22 матча и отдал одну передачу.

Также отмечается, что по обоюдному согласию сторон расторгнут контракт с хавбеком Дмитрием Билоногом, который с 2015 года принял участие в 3 встречах.