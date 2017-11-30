"Урал" подписал контракт с полузащитником "Носты"

Полузащитник "Носты" Андрей Егорычев стал игроком "Урала". 24-летний футболист уже подписал контракт с екатеринбургским клубом.

– Егорычев на днях поставил подпись под контрактом с "Уралом". Срок соглашения не знаю, – сказал главный тренер "шмелей" Александр Тарханов. – Он был у нас на просмотре, провел контрольный матч и двусторонки – нам он понравился, и мы подписали с ним контракт. Достался ли он "Уралу" бесплотно – я не знаю, за это отвечают другие люди.

В зоне "Урал-Поволжье" ПФЛ полузащитник провел 16 матчей и забил 6 голов. Кроме того, на его счету одна игра в Кубке России. (Андрей СИЗЯКИН)