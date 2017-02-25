"Урал" намерен подготовить газон на стадионе в Екатеринбурге к матчу с "Амкаром"

"Урал" постарается подготовить газон на "СКБ-Банк Арене" в Екатеринбурге к матчу 18-го тура чемпионата России с "Амкаром", который состоится 5 марта. Ранее комиссия РФС и РФПЛ признала газон неготовым к проведению встречи 1/4 финала Кубка России с "Краснодаром", которая пройдет 28 февраля. Отмечается, что "Урал" не смог подготовить поле из-за 30-градусных морозов, которые стояли в Екатеринбурге в январе-феврале.

​– Первостепенной задачей клуба на данном этапе является подготовка поля "СКБ-Банк Арены" к матчу 18-го тура чемпионата России против "Амкара", который запланирован на 5 марта. Будут приложены все усилия, чтобы большой футбол после зимнего перерыва как можно скорее вернулся в Екатеринбург, – говорится в сообщении на официальном сайте "Урала".



