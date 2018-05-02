"Уфа" и "Арсенал" подали заявки для прохождения лицензирования в Лиге Европы

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил "СЭ", что клуб подал заявку для прохождения процедуры лицензирования, чтобы участвовать в еврокубках. Ранее начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин заявил, что если курский "Авангард" или "Тосно", которые поборются за Кубок России, не пройдут лицензирование, это право получит шестая команда РФПЛ. Сейчас эту позицию делят "Уфа" и "Арсенал".
– Мы подали заявку на прохождение лицензирования в еврокубках. Но не сейчас, а два месяца назад. Тогда еще "Спартак" претендовал на Кубок России. Конечно, и "Тосно", и "Авангард" заслуживают права сыграть в еврокубках. Но в жизни все бывает. Повторюсь. мы подали заявку еще пару месяцев назад, – сказал Газизов.
По информации "СЭ", заявку для прохождения лицензирования в еврокубках также подал тульский "Арсенал". (Виталий АЙРАПЕТОВ, Сергей ЕГОРОВ)
"Тосно" не подал заявку на еврокубки. Что будет дальше? //
Кого хотите в Лиге Европы - "Тосно" или "Авангард"?
andyk82
delacrua ахаха. в 21 веке это самая прикольная история. 6 клубов в еврокубках и 1 клуб будет сливать всем, тем самым понижая общий кэф. ахаха... то, к чему стремились, так легко разбазарить... это Россия, брат. ахаха 21:31_----------------------- Вот и я про то же! Нечего делать в еврокубках Спартаку...
21:54
freak
delacrua ахаха. в 21 веке это самая прикольная история. 6 клубов в еврокубках и 1 клуб будет сливать всем, тем самым понижая общий кэф. ахаха... то, к чему стремились, так легко разбазарить... это Россия, брат. ахаха 21:31---------- Ты про Спартак который обси...тся все время? Согласен. Может хоть Курск или Арсенал больше очков в копилку принесут. ... Будем болеть...
21:53
bkukurin
Народ недавно нашли уникальный способ как без диет, без спорта и без мед.препаратов сделать свое тело красивым и подтянутым.Я сразу решил протестировать и был в шоке: за 2 недели убрал пивное пузо и начали проступать кубики, подкачал руки и спину, и скинул даже пару килограмм. Теперь и жена захотела попробовать вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал да и цена вoпpоca кoпeeчнaя,а вычитал об этом способе здесь --- http://tok.pw/mblog
21:53
д-р Хряк
Значит можно делать вывод, что Тосно самоликвидируется на след. сезон )
21:45
Lennon
Арсенал более всех заслужил место в Лиге Европы...... Курск - команда ФНЛ и она будет полным нулем, а Тосно - проект одноразовый, вроде Асмарала, Москвы и Сатурна..... 4 место надо в гт ЛЕ двигать (Зенит), Краснодар сможет зацепиться с 5 места за гт, благо имеет опыт прохождения через отборочные раунды, а на Арсенал, даст Бог, посмотрим, будет точно не хуже финалистов КР
21:32
delacrua
ахаха. в 21 веке это самая прикольная история. 6 клубов в еврокубках и 1 клуб будет сливать всем, тем самым понижая общий кэф. ахаха... то, к чему стремились, так легко разбазарить... это Россия, брат. ахаха
21:31
grroznyi85
Serenky25. Курск не собирают документы. Они уже подали заявку.
21:25
Serenky25
Тосно с Курском тоже собирают пакет документов.
21:14