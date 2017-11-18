У Глушакова - ушиб колена

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над "Краснодаром" (4:1) в матче 17-го тура чемпионата России отметил, что капитан команды Денис Глушаков получил ушиб колена во встрече. Он также добавил, что нападающий Лоренсо Мельгарехо был заменен из-за того, что у него начало сводить икроножную мышцу.

– Глушаков получил ушиб колена, у Мельгарехо просто начало сводить икроножную мышцу, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Каррера.

Напомним, Глушаков, сильно хромая, покинул поле на 65-й минуте при помощи врачей после столкновения с хавбеком "быков" Маурисио Перейрой. Мельгарехо был заменен на 67-й минуте.

Трансляция матча "Краснодар" – "Спартак"