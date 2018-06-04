20:34 | Футбол — РФПЛ

У "Амкара" 8 июня могут отозвать лицензию на участие в РФПЛ

2

"СЭ" стали известны нюансы ситуации, связанной с участием пермского "Амкара" в чемпионате-2018/19 годов.
Пермяки 30 мая получили лицензию на участие в чемпионате – произошло это после заседания апелляционного комитета.

Однако есть один нюанс, о котором стало известно только сейчас – до 8 июня пермяки должны предоставить финансовые гарантии участия в чемпионате страны. Если эти гарантии не будут даны, лицензию у клуба отзовут.

2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

pomerazz

Всё по нашему, сначала дадим потом заберём.

20:50

resifi

Вот это поворот!

20:39

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!