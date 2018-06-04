У "Амкара" 8 июня могут отозвать лицензию на участие в РФПЛ

"СЭ" стали известны нюансы ситуации, связанной с участием пермского "Амкара" в чемпионате-2018/19 годов.

Пермяки 30 мая получили лицензию на участие в чемпионате – произошло это после заседания апелляционного комитета.

Однако есть один нюанс, о котором стало известно только сейчас – до 8 июня пермяки должны предоставить финансовые гарантии участия в чемпионате страны. Если эти гарантии не будут даны, лицензию у клуба отзовут.