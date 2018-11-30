Тверской районный суд Москвы подтвердил получение ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей Мамаева и Кокорина на два месяца

Пресс-секретарь Тверского районного суда города Москвы Анастасия Дзюрко сообщила "СЭ", что туда поступили материалы следствия по ходатайству о продлении срока содержания под стражей полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина до 8 февраля 2019 года.

Футболистам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Тверской суд избрал для игроков меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 декабря, оба помещены в столичный СИЗО-2 "Бутырка".

– Документы на продление ареста Мамаеву и Кокорину поступили в суд. Дата и время заседания пока неизвестны, – сказала Дзюрко. (Арман Мкртчян)