Три удаления "Урала" – рекорд России от Еськова

В первом матче "Зенита" на новом стадионе произошел не имеющий прецедентов в российской истории случай. Впервые за 25 проведения чемпионатов страны одна из команд завершала встречу без трех удаленных игроков. Московский арбитр Алексей Еськов вписал свое имя в историю российского судейства, изгнав с поля сразу трех футболистов "Урала" – Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.

В 20-й раз в истории чемпионатов страны было за игру было показано более двух красных карточек, причем четырежды финального свистка дожидались 18 футболистов, но преимущества в три человека до "Зенита" не имел никто.

Все матчи чемпионата России, в которых было показано больше двух красных карточек