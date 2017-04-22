20:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Три удаления "Урала" – рекорд России от Еськова

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В первом матче "Зенита" на новом стадионе произошел не имеющий прецедентов в российской истории случай. Впервые за 25 проведения чемпионатов страны одна из команд завершала встречу без трех удаленных игроков. Московский арбитр Алексей Еськов вписал свое имя в историю российского судейства, изгнав с поля сразу трех футболистов "Урала"Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.

В 20-й раз в истории чемпионатов страны было за игру было показано более двух красных карточек, причем четырежды финального свистка дожидались 18 футболистов, но преимущества в три человека до "Зенита" не имел никто.

Все матчи чемпионата России, в которых было показано больше двух красных карточек

Дата

Тур

Город

Матч

Судья

Удаления

21.09.1995

26-й

Владикавказ

Алания – Спартак – 1:1

Николай ЛЕВНИКОВ

2:2 (Никифоров, Юран – Канищев, Тимофеев)

09.07.1997

17-й

Новороссийск

Черноморец – Алания – 1:2

Валентин ИВАНОВ

1:2 (Майоров – Р.Жутаутас, Гахокидзе)

07.06.1998

13-й

Калининград

Балтика – Черноморец – 1:0

Гаряфий ЖАФЯРОВ

2:1 (Визенок, Седнев – Шкурин)

13.06.1999

10-й

Владикавказ

Алания -Динамо – 5:1

Николай ИВАНОВ

1:2 (Д.Базаев – Островский, С.Гришин)

08.04.2000

3-й

Москва

Спартак – Локомотив – 0:0

Андрей БУТЕНКО

1:2 (Парфенов – Нижегородов, Евсеев)

29.07.2000

19-й

Москава

ЦСКА – Спартак – 2:1

Александр КОЖУХОВ

2:2 (Хизанейшвили, Робсон – Варламов, Боков)

09.03.2002

1-й

Москва

ЦСКА – Торпедо-ЗИЛ – 4:0

Юрий БАСКАКОВ

1:2 (Семак – Куртиян, Мусатов)

11.09.2002

23-й

Москва

ЦСКА – Динамо – 2:3

Юрий БАСКАКОВ

1:2 (Шемберас – Харлачев, Точилин)

10.11.2002

29-й

Москва

Торпедо – Сатурн – 1:1

Сергей ФУРСА

1:2 (Йолович – Йович, Ляпкин)

31.08.2003

23-й

Москва

ЦСКА – Сатурн – 1:1

Николай ИВАНОВ

2:1 (Шемберас, Рахимич – Павлович)

29.08.2004

21-й

Раменское

Сатурн – ЦСКА – 0:1

Александр ГОНЧАР

2:2 (Бастия, Д.Базаев – В.Березуцкий, Жирков)

23.07.2006

12-й

Москва

ЦСКА – Кр.Советов – 1:1

Игорь ЕГОРОВ

1:2 (Карвалью – Бранко, Ангбва)

27.09.2008

12-й

Самара

Кр.Советов – Динамо – 3:3

Владислав БЕЗБОРОДОВ

2:1 (Савин, О Бом Сок – К.Комбаров)

30.05.2009

11-й

Москва

Локомотив – Спартак – 2:1

Алексей НИКОЛАЕВ

2:1 (Сычев, Фининью – Рафаэл Кариока)

22.03.2010

2-й

Томск

Томь – Рубин – 0:1

Николай ИВАНОВ

2:1 (Джиоев, Климов – Горбанец)

19.08.2012

5-й

Химки

Динамо – Терек – 1:2

Алексей ЕСЬКОВ

2:1 (Рыков, Кураньи – Ндуассель)

08.12.2012

19-й

Краснодар

Кубань – Алания – 0:0

Тимур АРСЛАНБЕКОВ

2:1 (Зелау, Козлов – Дудиев)

19.05.2013

29-й

Владикавказ

Алания – Динамо – 1:0

Сергей ИВАНОВ

2:2 (Джуджак, Кокорин – Данилу Неку, Чантурия)

22.04.2017

24-й

Санкт-Петербург

Зенит – Урал – 2:0

Алексей ЕСЬКОВ

0:3 (Бикфалви, Павлюченко, Емельянов)

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Повлияло ли судейство Алексея Еськова на исход матча "Зенит" - "Урал"?
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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Platinum1991

Скандальный рекордсмен Еськов, а соавторы рекорда горе рекордсмена - Будогосский, Бутенко, Баскаков. Именно по их вине Еськов установил этот скандальный рекорд! Оскандалился по полной судейской программе Будогосского! Тихий ужас, что творится с российским судейством! Вы только посмотрите как судил Еськов в матче Зенит - Урал! Это ужас и судейский БЕСПРЕДЕЛ!!! = Вот вам судейство Будогосского. Имеено безнаказанность скандальных судей и потокание им Будогосского, Бутенко, Баскакова - приводит к таким судейским СКАНДАЛАМ!!! Будогосского надо ГНАТЬ из департамента судейства! Будогосский полностью ПРОВАЛИЛ работу с судьями и вот вам результат ОЧЕРЕДНОГО судейского скандала!!! Еськова надо отстранять до конца сезона и понизить категорию, а то и совсем отлучить от судейства.

20:59

hagen_alex

Я вообще удивлен, что это "судью" не нашли через пару часов повешенным где-нибудь во дворах. И даже жаль.

20:58

gayduk

Еськова надо дисквалифицировать пожизненно!

20:56