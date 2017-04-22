Три удаления "Урала" – рекорд России от Еськова

В первом матче "Зенита" на новом стадионе произошел не имеющий прецедентов в российской истории случай. Впервые за 25 проведения чемпионатов страны одна из команд завершала встречу без трех удаленных игроков. Московский арбитр Алексей Еськов вписал свое имя в историю российского судейства, изгнав с поля сразу трех футболистов "Урала" – Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.
В 20-й раз в истории чемпионатов страны было за игру было показано более двух красных карточек, причем четырежды финального свистка дожидались 18 футболистов, но преимущества в три человека до "Зенита" не имел никто.
Все матчи чемпионата России, в которых было показано больше двух красных карточек
|
Дата
|
Тур
|
Город
|
Матч
|
Судья
|
Удаления
|
21.09.1995
|
26-й
|
Владикавказ
|
Алания – Спартак – 1:1
|
Николай ЛЕВНИКОВ
|
2:2 (Никифоров, Юран – Канищев, Тимофеев)
|
09.07.1997
|
17-й
|
Новороссийск
|
Черноморец – Алания – 1:2
|
Валентин ИВАНОВ
|
1:2 (Майоров – Р.Жутаутас, Гахокидзе)
|
07.06.1998
|
13-й
|
Калининград
|
Балтика – Черноморец – 1:0
|
Гаряфий ЖАФЯРОВ
|
2:1 (Визенок, Седнев – Шкурин)
|
13.06.1999
|
10-й
|
Владикавказ
|
Алания -Динамо – 5:1
|
Николай ИВАНОВ
|
1:2 (Д.Базаев – Островский, С.Гришин)
|
08.04.2000
|
3-й
|
Москва
|
Спартак – Локомотив – 0:0
|
Андрей БУТЕНКО
|
1:2 (Парфенов – Нижегородов, Евсеев)
|
29.07.2000
|
19-й
|
Москава
|
ЦСКА – Спартак – 2:1
|
Александр КОЖУХОВ
|
2:2 (Хизанейшвили, Робсон – Варламов, Боков)
|
09.03.2002
|
1-й
|
Москва
|
ЦСКА – Торпедо-ЗИЛ – 4:0
|
Юрий БАСКАКОВ
|
1:2 (Семак – Куртиян, Мусатов)
|
11.09.2002
|
23-й
|
Москва
|
ЦСКА – Динамо – 2:3
|
Юрий БАСКАКОВ
|
1:2 (Шемберас – Харлачев, Точилин)
|
10.11.2002
|
29-й
|
Москва
|
Торпедо – Сатурн – 1:1
|
Сергей ФУРСА
|
1:2 (Йолович – Йович, Ляпкин)
|
31.08.2003
|
23-й
|
Москва
|
ЦСКА – Сатурн – 1:1
|
Николай ИВАНОВ
|
2:1 (Шемберас, Рахимич – Павлович)
|
29.08.2004
|
21-й
|
Раменское
|
Сатурн – ЦСКА – 0:1
|
Александр ГОНЧАР
|
2:2 (Бастия, Д.Базаев – В.Березуцкий, Жирков)
|
23.07.2006
|
12-й
|
Москва
|
ЦСКА – Кр.Советов – 1:1
|
Игорь ЕГОРОВ
|
1:2 (Карвалью – Бранко, Ангбва)
|
27.09.2008
|
12-й
|
Самара
|
Кр.Советов – Динамо – 3:3
|
Владислав БЕЗБОРОДОВ
|
2:1 (Савин, О Бом Сок – К.Комбаров)
|
30.05.2009
|
11-й
|
Москва
|
Локомотив – Спартак – 2:1
|
Алексей НИКОЛАЕВ
|
2:1 (Сычев, Фининью – Рафаэл Кариока)
|
22.03.2010
|
2-й
|
Томск
|
Томь – Рубин – 0:1
|
Николай ИВАНОВ
|
2:1 (Джиоев, Климов – Горбанец)
|
19.08.2012
|
5-й
|
Химки
|
Динамо – Терек – 1:2
|
Алексей ЕСЬКОВ
|
2:1 (Рыков, Кураньи – Ндуассель)
|
08.12.2012
|
19-й
|
Краснодар
|
Кубань – Алания – 0:0
|
Тимур АРСЛАНБЕКОВ
|
2:1 (Зелау, Козлов – Дудиев)
|
19.05.2013
|
29-й
|
Владикавказ
|
Алания – Динамо – 1:0
|
Сергей ИВАНОВ
|
2:2 (Джуджак, Кокорин – Данилу Неку, Чантурия)
|
22.04.2017
|
24-й
|
Санкт-Петербург
|
Зенит – Урал – 2:0
|
Алексей ЕСЬКОВ
|
0:3 (Бикфалви, Павлюченко, Емельянов)
Platinum1991
Скандальный рекордсмен Еськов, а соавторы рекорда горе рекордсмена - Будогосский, Бутенко, Баскаков. Именно по их вине Еськов установил этот скандальный рекорд! Оскандалился по полной судейской программе Будогосского! Тихий ужас, что творится с российским судейством! Вы только посмотрите как судил Еськов в матче Зенит - Урал! Это ужас и судейский БЕСПРЕДЕЛ!!! = Вот вам судейство Будогосского. Имеено безнаказанность скандальных судей и потокание им Будогосского, Бутенко, Баскакова - приводит к таким судейским СКАНДАЛАМ!!! Будогосского надо ГНАТЬ из департамента судейства! Будогосский полностью ПРОВАЛИЛ работу с судьями и вот вам результат ОЧЕРЕДНОГО судейского скандала!!! Еськова надо отстранять до конца сезона и понизить категорию, а то и совсем отлучить от судейства.
20:59
hagen_alex
Я вообще удивлен, что это "судью" не нашли через пару часов повешенным где-нибудь во дворах. И даже жаль.
20:58
gayduk
Еськова надо дисквалифицировать пожизненно!
20:56