Тимофеев продлил контракт со "Спартаком"

"Спартак" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с 24-летним полузащитником Артем Тимофеевым. Новое соглашение рассчитано до 31 мая 2022 года.

Тимофеев дебютировал в основном составе "Спартака" в августе 2013 года. Всего за главную команду красно-белых он провел 17 матчей.