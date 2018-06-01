11:45 | Футбол — РФПЛ

Тимофеев продлил контракт со "Спартаком"

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"Спартак" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с 24-летним полузащитником Артем Тимофеевым. Новое соглашение рассчитано до 31 мая 2022 года.

Тимофеев дебютировал в основном составе "Спартака" в августе 2013 года. Всего за главную команду красно-белых он провел 17 матчей.

 

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2018-06-01-artm_timofeyev_schastliv_chto_podpisal_novyy_kontrakt/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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wam

Хороший знак. Желаю успешной игры в основной команде, пора прогрессировать и стать основным игроком.

12:14

ЗЗ+

Плохой знак :) Как только спартаковские россияне продлевали контракт, сразу прекращали нормально играть. Некоторых даже после этого выкидывали из команды. Глушаков, Комбаров, Ребров, Паршивлюк.

11:55

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