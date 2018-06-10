Свадьба Канунникова: Ургант, Меладзе и шик. Фото, видео

Нападающий Максим Канунников, который концовку сезона провел за "СКА-Хабаровск" (9 матчей 0 голов), а его команда вылетела в ФНЛ за несколько туров до конца чемпионата, сыграл пышную свадьбу. Ведущим был Иван Ургант, а со сцены пел Валерий Меладзе. Да, избранницу Канунникова зовут Екатерина.
10 июня 2018 г.
Я не завидую. Я констатирую. На свадьбу у Канунникова - Меладзе и Ургант. Да и много кто. Это все, что надо знать о пользе лимита pic.twitter.com/XG15daOpKT– Никита Камышев (@SkifFc) 10 июня 2018 г.
10 июня 2018 г.
10 июня 2018 г.
10 июня 2018 г.
10 июня 2018 г.