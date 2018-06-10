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Свадьба Канунникова: Ургант, Меладзе и шик. Фото, видео

Свадьба Максима КАНУННИКОВА: Валерий МЕЛАДЗЕ (слева) и Иван УРГАНТ (справа) с молодоженами. Фото Инстаграм Максима Канунникова
Свадьба Максима КАНУННИКОВА: Валерий МЕЛАДЗЕ (слева) и Иван УРГАНТ (справа) с молодоженами. Фото Инстаграм Максима Канунникова
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Нападающий Максим Канунников, который концовку сезона провел за "СКА-Хабаровск" (9 матчей 0 голов), а его команда вылетела в ФНЛ за несколько туров до конца чемпионата, сыграл пышную свадьбу. Ведущим был Иван Ургант, а со сцены пел Валерий Меладзе. Да, избранницу Канунникова зовут Екатерина.

 

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Публикация от Maxim Kanunnikov (@maxkanun) 9 Июн 2018 в 3:20 PDT

 

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