Стоцкий – о матче с "Рубином": "С каждой игрой накал этого дерби будет возрастать"

Полузащитник "Уфы" Дмитрий Стоцкий подчеркнул, что матч 15-го тура чемпионат России с "Рубином" получился тяжелым. По словам хавбека, который стал автором гола уфимцы не задумывались о том, что эта победа стала первой над казанцами.

– Тяжелая игра. В начале после аута пропустили ненужный гол, потом попытались исправить ситуацию, и нам это удалось, – сказал Стоцкий. – Рады, что выигрывали. Как-то даже не задумывались, что впервые в истории оказались сильнее "Рубина". Мы рады любой победе.

– Как свой гол прокомментируете?

– Бежал в зону, побежал замыкать. Живоглядов хорошую передачу дал, там пустые ворота оставались Тяжелее было не забить.

– Можно сказать, что это все-таки дерби?

– Думаю, что да. Мы сегодня выезжали из гостиницы, болельщики нас завели. С каждой игрой накал этого дерби будет возрастать. В том году также были жаркие игры, особенно домашняя, где мы очень обидно проиграли.

– Три домашних игры – три домашние победы. Прямая взаимосвязь?

– Конечно, дома всегда приятно играть – тебя гонят вперед родные трибуны и появляются какие-то силы. Везде важно набирать очки, но при своих зрителях немного приятнее.

– Ванек сразу взял мяч, почему вы ему место уступили?

– У нас есть такая установка, что бьет тот, кто лучше себя чувствует. Сергей Богданович (Семак. – Прим. "СЭ") говорит, либо я исполняю, либо Ванек. Он подошел и попросил, я уступил. Он был очень уверен в себе.

– В гости к "Спартаку" с каким настроем едете?

– Играть в футбол и набирать очки. В принципе, мы успешно играем на арене "Спартака". Это чемпион страны, будет полный стадион, впереди борьба. (Иван УРАЛЬСКИЙ)