Станислав Сухина: "Надеюсь, что в "Локомотиве" я надолго"

Станислав СУХИНА обслуживал в чемпионате 35 матчей с участием "Локо" - и железнодорожники потерпели всего два поражения. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Бывший арбитр Станислав Сухина прокомментировал свое назначение на пост начальника команды в "Локомотиве". Специалист, приступивший к исполнению обязанностей 9 февраля, выразил надежду на то, что надолго останется в клубе.

– Правда ли, что вы назначены на должность начальника команды "Локомотива"? – вопрос Сухине.

– Да, это так.

– К работе уже приступили?

– Да, работаю с девятого февраля.

– Что входит в ваши обязанности?

– Их достаточно много. Я только приступил. Но они стандартные для всех начальников команд, ничего нового.

– На какой срок рассчитан ваш договор?

– Надеюсь, что надолго. (Любовь КОНЯЕВА)

"Локомотив" подтвердил назначение Сухины//

Станислав Сухина: "У меня нет административного опыта, но с обязанностями примерно знаком"