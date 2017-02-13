Станислав Сухина: "Надеюсь, что в "Локомотиве" я надолго"

Бывший арбитр Станислав Сухина прокомментировал свое назначение на пост начальника команды в "Локомотиве". Специалист, приступивший к исполнению обязанностей 9 февраля, выразил надежду на то, что надолго останется в клубе.
– Правда ли, что вы назначены на должность начальника команды "Локомотива"? – вопрос Сухине.
– Да, это так.
– К работе уже приступили?
– Да, работаю с девятого февраля.
– Что входит в ваши обязанности?
– Их достаточно много. Я только приступил. Но они стандартные для всех начальников команд, ничего нового.
– На какой срок рассчитан ваш договор?
– Надеюсь, что надолго. (Любовь КОНЯЕВА)
"Локомотив" подтвердил назначение Сухины//
Станислав Сухина: "У меня нет административного опыта, но с обязанностями примерно знаком"
genry2012
Ду уж хуже чем при той комсомолке, не будет долго! Победительнице Купка РФ.
13:06
Ботаникум
"Сухины" они такие: "... ты их в дверь, они - В ОКНО!" Но уж кое-что "порешать" с действующими "свистулькинами" этот "насяльника" сможет, ведь на то, небось, и строился расчёт "хитро-мудрых-геркусов" (где уж тут тягаться в "ХИТРОУМИИ" мифическому Одиссею!?).
12:58
King's Bounty IIII
Думаю знает к кому обратится если что !
12:41