12:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Станислав Сухина: "Надеюсь, что в "Локомотиве" я надолго"

Станислав СУХИНА обслуживал в чемпионате 35 матчей с участием "Локо" - и железнодорожники потерпели всего два поражения. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Станислав СУХИНА обслуживал в чемпионате 35 матчей с участием "Локо" - и железнодорожники потерпели всего два поражения. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Бывший арбитр Станислав Сухина прокомментировал свое назначение на пост начальника команды в "Локомотиве". Специалист, приступивший к исполнению обязанностей 9 февраля, выразил надежду на то, что надолго останется в клубе.

– Правда ли, что вы назначены на должность начальника команды "Локомотива"? – вопрос Сухине.

– Да, это так.

– К работе уже приступили?

– Да, работаю с девятого февраля.

– Что входит в ваши обязанности?

– Их достаточно много. Я только приступил. Но они стандартные для всех начальников команд, ничего нового.

– На какой срок рассчитан ваш договор?

– Надеюсь, что надолго. (Любовь КОНЯЕВА)

"Локомотив" подтвердил назначение Сухины//
Станислав Сухина: "У меня нет административного опыта, но с обязанностями примерно знаком"

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КОММЕНТАРИИ (3)
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genry2012

Ду уж хуже чем при той комсомолке, не будет долго! Победительнице Купка РФ.

13:06

Ботаникум

"Сухины" они такие: "... ты их в дверь, они - В ОКНО!" Но уж кое-что "порешать" с действующими "свистулькинами" этот "насяльника" сможет, ведь на то, небось, и строился расчёт "хитро-мудрых-геркусов" (где уж тут тягаться в "ХИТРОУМИИ" мифическому Одиссею!?).

12:58

King's Bounty IIII

Думаю знает к кому обратится если что !

12:41

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