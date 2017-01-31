14:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Селюк: "Траоре? Дайте мне время все выяснить!"

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Агент нападающего Ласина Траоре Дмитрий Селюк прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию о возможном продолжении карьеры футболиста в хихонском "Спортинге". Ранее Селюк сообщил, что его подопечный доработает свой контракт с армейцами до конца. 

– Появилась информация о том, что Ласина Траоре может перейти в "Спортинг", это правда?

– Ежедневно появляется какая-то информация о Траоре: то одно, то другое. Дайте мне время все выяснить. Как только мы подпишем контракт, я обо всем сообщу. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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echo2011

Ну сколько же можно носиться с этим Траоре!

15:22

spetrov

Только не спугни, Селюк.

15:13

fedland

Селюку только лосей и пасти...

15:08

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