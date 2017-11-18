"Спартак" разгромил "Краснодар", Зобнин вернулся

В матче 17-го тура чемпионата России "Краснодар" на своем поле крупно уступил "Спартаку" – 1:4.
Дублем у москвичей отметился Луиз Адриану, еще по мячу записали на свой счет Зе Луиш и Квинси Промес. Автором единственного гола "быков" стал Виктор Классон. Отметим, что на 65-й минуте травму получил хавбек красно-белых Денис Глушаков.
Зато другой полузащитник гостей – Роман Зобнин – впервые вышел на поле после травмы. Из-за повреждения крестообразной связки и наружного мениска правого коленного сустава в матче за сборную России против Венгрии (3:0) он не играл с 5 июня, пропустив 5 месяцев и 13 дней.
Эта победа позволила "Спартаку" подняться на четвертое место в таблице, обойдя своего сегодняшнего соперника - 28 очков против 27.
Чемпионат России
Премьер-лига
17-й тур
"Краснодар" – "Спартак" – 1:4 (0:2)
Голы: Луиз Адриану, 8 (0:1). Зе Луиш, 28 (0:2). Луиз Адриану, 86 (0:3). Классон, 88 (1:3). Промес, 90 (1:4).
"Краснодар": Синицын, Петров, Гранквист, Грицаенко, Рамирес (Лаборде, 80), Подберезкин (Жоаузинью, 46), Шишкин (Вандерсон Масиэл, 64), Газинский, Перейра, Классон, Смолов.
"Спартак": Селихов, Ещенко (Зобнин, 46), Таски, Джикия, Комбаров, Мельгарехо (Пашалич, 67), Фернанду, Глушаков (Самсонов, 66), Промес, Луиз Адриану, Зе Луиш.
Предупреждения: Шишкин, 58. Петров, 60. Пашалич, 78.
Судьи: ЛАПОЧКИН. Абусуев (все Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина).
18 ноября. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".
Трансляция матча "Краснодар" - "Спартак" //
Турнирная таблица и календарь матчей чемпионата России – здесь
Дополнительная информация
- Денис Глушаков
- Спартак (футбол)
- Краснодар
- Луиз Адриану
- Квинси Промес
- Роман Зобнин
- Зе Луиш
- Виктор Классон
шлимазл
спасибо за праздник космическая игра зе луиш промес луис андриано фантастика болею за спартак 55 лет всегда был предан команде душой и сердцем молюсь за рому зобнина каждый день
19:36
Perasperas
Теперь Леонид Викторович в "Краснодар"?)
19:35
БэнД
Новоуепинни А все со стороны просто ржут,бгг. Реально комедь--------------------------Да не. Комедь - это когда кто-нить спорит на 50 баксов на форуме, проиграв быренько меняет никнейм, а сменив никнейм прикидывается шлангом, что мол я не я и хата не моя ))
19:22
fedland
Матч на загляденье. И Спартаку и Краснодару спасибо за спектакль, накал, борьбу, страсть. И все-таки пришло время Галицкому определяться с тренером иностранцем. Денег хватит и на Луиса Энрике. Шалимову пора на выход...
19:19
Жорик Вартанов
Новоуепинни Жорик Вартанов я напомню, "слабый" Краснодар до этого тура был впереди сильного ЦСКА, и на 3 очка отстает от многомиллиардного синита с многомиллиардными трансферами и "топовым" Манчини 19:14 -------------------------- а че скромно умолчал, что был впереди Лукойла?________ мы слабее Краснодара, че упоминать
19:19
Халзан
Просто схавали просрочку как хохол голушку)) Лишь изжога осталась))
19:18
Новоуепинни
Жорик Вартанов я напомню, "слабый" Краснодар до этого тура был впереди сильного ЦСКА, и на 3 очка отстает от многомиллиардного синита с многомиллиардными трансферами и "топовым" Манчини 19:14 -------------------------- а че скромно умолчал, что был впереди Лукойла?
19:15
Askido
Клубу, который имеет более менее хороший подбор игроков и более менее здравого тренера- несложно играть против такой предсказуемой игры как у Краснодара! Краснодар свои очки наберет ещё с командами ниже себя, а спартачи особо не радуйтесь, про ливер говорить нехочу, но с зенитом такой лафы точно не будет!!!
19:15
кузя23
RND кузя23 Жорик Вартанов итак, Спартак выиграл патамушто: 1)Краснодар слаб, 2) Шалимов слаб, 3) Галицкий продался Федуну, 4) судейка купленый, 5) Спартаку просто повезло, 6) Зе Луишу везет, 7) Промесу везет, 8) Адриану везет 18:50___1 и 2. Взаимосвязаны. Шалимов действительно слаб. Из-за этого и Краснодар слаб. Из хороших игроков далеко не всегда выходят хорошие тренеры. 3. Возможно не только Федуну. 4.5.6.7.8. отпадают из-за первых трех пунктов. +++++++++++++++ Ты с какой станицы, падловской ? 19:0__Ты конечно идиот,но я тебе отвечу. С Новосибирска я.Станиц тут нет у нас.
19:15
Новоуепинни
irfa23 Жаль Краснодар! Такую команду развалили((. Видать у Галицкого и вправду плохи дела в финансовом плане, если даже нет денег на нормального тренера и пару квалифицированных защитников. 19:11 ---------------------- Ты недалекий чтоле? Капитализация магнита в Лондоне 11 ярдов. Считай, скока % акций у Галицкого и скока они стоят. Понятно, что надо отстегивать и делиться, но на футбик все равно немало карманных расходов остается
19:14
Жорик Вартанов
я напомню, "слабый" Краснодар до этого тура был впереди сильного ЦСКА, и на 3 очка отстает от многомиллиардного синита с многомиллиардными трансферами и "топовым" Манчини
19:14
trv71
Значимая и ценная победа против играющей команды. 4-1в Краснодаре - это вам не "автобус" перевернуть.
19:13
Новоуепинни
А почему я нигде не вижу статей о Великом Федоре Смолове? Ах да, это ж не товарняк был и не показательные выступления )) Коням, бомжам и спартакам Великий Федор не забивает ))
19:11
irfa23
Жаль Краснодар! Такую команду развалили((. Видать у Галицкого и вправду плохи дела в финансовом плане, если даже нет денег на нормального тренера и пару квалифицированных защитников.
19:11
вояка
Примерно с месяц назад так же как и сегодня после игры очень часто идут комменты - .... долой шалимова !!!! Хотелось бы от всех подобных комментаторов услышать продолжение .... например .....долой шалимова !!!! .... Галицкий !!! .... даёшь (условно конечно!) Федотова, Бескова, Маслова, Аркадьева !!!!! Ну уж в крайнем случае из ныне действующих - Гордеева, Бесчасных, Юрана (или ещё кого - сходу не всех упомнил). Упоминался в связи с безработицей Анчелотти, Карпин; но эти двое похоже вряд ли придут (по разным, конечно, причинам). Хотелось бы услышать обстоятельный ответ.
19:09
Островзаячий
Шалимов после матча Галицкому – На самом деле никакого спада нет, и не было. Имели место небольшие просчеты. Однако начало ноября у нас всегда получается таким из-за особенностей подготовки, она идет в очень интенсивном режиме. Именно в этот период я делаю определенные изменения в тактическом рисунке. Так что проблемы были неизбежны. Но все находилось под нашим контролем, и со дня на день команда уже выйдет из этого пике. Ситуация рабочая, подавленного настроения внутри коллектива нет. "Краснодар" готов к победной серии!
19:08
Тень Мастера
Cap. Morgan Тень Мастера Cap. Morgan Тень Мастера Cap. Morgan foreverCSKAforever на вас то их никак не повесят, лет пять... и это самый минимум)) 18:35-------------- нам и не надо сейчас. а в ЛЧ мы будем.//////// вам, нищебродам, нужно. Без ЛЧ же вообще с протянутой рукой пойдёте 18:47--------------Да в этом и прикол. Денежных мешков подвинем, и заработаем на ЛЧ./////// Да это не прикол, это ещё чуть чуть и побирушки... хотя, это же ваша стезя историческая, побираться по военкоматам 18:54---------------а через военкомат проходят лучшие люди. Если ты этого не знал. Потому и никто не рыпается.
19:04
RND
Гаттузо Крут!!!!!!#! Дело в том, что клубом должны заниматься профи, а не Арутунян с Хашигом! Для начала пути это было может и хорошо, теперь выглядит убого. С чего начал Абрррррррамка в Челси, а с того, что переманил у МЮ крутого спорт.дира Питера Кеньона, который и стал создавать фундамент нового проекта опираясь на деньги Абрррррамки (т.е . на наши с вами) и результат известен. А тут игра в управленцев. Мол сами с усами. Потому уверен, что Бычки продолжат деградировать. ____________ анал итик
19:02
Швейцарец
А Вообще, Игорь Держись!..... Ни в Коем Случае Нельзя Снимать Игоря Шалимова! Он Теперь Тот Самый "Битый", Обозленный и Научный! За которого десяток "Небитых Дадут"!..... Очень Скоро придет Время, Когда Русский Казачий "Краснодар" Мордами По грязи Возить Будет Спартаковских Нигеров!..... Во главе с Негритянским - Ростовским Капитаном Д.Глушаковым!....Очень Скоро Придет!......
19:02
sava_
maximsemenov... Обиженная девочка в тебе заговорила... Мдя печально
19:02
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Дело в том, что клубом должны заниматься профи, а не Арутунян с Хашигом! Для начала пути это было может и хорошо, теперь выглядит убого. С чего начал Абрррррррамка в Челси, а с того, что переманил у МЮ крутого спорт.дира Питера Кеньона, который и стал создавать фундамент нового проекта опираясь на деньги Абрррррамки (т.е . на наши с вами) и результат известен. А тут игра в управленцев. Мол сами с усами. Потому уверен, что Бычки продолжат деградировать.
19:00
ORENPIR
Был Футбол, и за этот футбол не стыдно, эту картинку можно продавать на Запад.Бизнес должен быть заинтересован.И вообще у нашей премьер-лиге есть что продать. Надо только думать!
19:00
кузя23
Жорик Вартанов итак, Спартак выиграл патамушто: 1)Краснодар слаб, 2) Шалимов слаб, 3) Галицкий продался Федуну, 4) судейка купленый, 5) Спартаку просто повезло, 6) Зе Луишу везет, 7) Промесу везет, 8) Адриану везет 18:50___1 и 2. Взаимосвязаны. Шалимов действительно слаб. Из-за этого и Краснодар слаб. Из хороших игроков далеко не всегда выходят хорошие тренеры. 3. Возможно не только Федуну. 4.5.6.7.8. отпадают из-за первых трех пунктов.
18:58
БэнД
Subulcus В Ливерпуле будут шикарно мясо разделывать =)))---------------------Ты всё перепутал. Эта суперзаготовка была тобой заготовлена на случай проигрышы Спартака, а не выигрыша. Но поскольку у тебя других заготовок нет, и ничего другого придумать ты не смог ввиду скудоумия, то решил, что сойдёт и это. И скобочек на всякий случай понаставил, ну, типа ржачно ))
18:58
sava_
Красавчики!!! ... Но Быки тоже не плохо смотрелись, особенно во втором. Конечно с Ливером тяжко, а может даже грустно может быть
18:58
Островзаячий
Блин, не было Мартыновича. Был бы Мартынович Зе луиш не забил бы.
18:56
Человек из Кемерово
футбол>2018 Человек из Кемерово, а где ты быков то увидел!!!!Та одни телочки.......И тренер бабский!!!!---------Ну по факту да.Главное,чтобы не привыкли.
18:54
Cap. Morgan
Тень Мастера Cap. Morgan Тень Мастера Cap. Morgan foreverCSKAforever на вас то их никак не повесят, лет пять... и это самый минимум)) 18:35-------------- нам и не надо сейчас. а в ЛЧ мы будем.//////// вам, нищебродам, нужно. Без ЛЧ же вообще с протянутой рукой пойдёте 18:47--------------Да в этом и прикол. Денежных мешков подвинем, и заработаем на ЛЧ./////// Да это не прикол, это ещё чуть чуть и побирушки... хотя, это же ваша стезя историческая, побираться по военкоматам
18:54
Тень Мастера
Cap. Morgan Тень Мастера Cap. Morgan foreverCSKAforever на вас то их никак не повесят, лет пять... и это самый минимум)) 18:35-------------- нам и не надо сейчас. а в ЛЧ мы будем.//////// вам, нищебродам, нужно. Без ЛЧ же вообще с протянутой рукой пойдёте 18:47--------------Да в этом и прикол. Денежных мешков подвинем, и заработаем на ЛЧ.
18:52
merniloskut
Шикарно!
18:52