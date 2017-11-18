18:24 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" разгромил "Краснодар", Зобнин вернулся

Сегодня. Краснодар. "Краснодар" - "Спартак" - 1:4. Луиз АДРИАНУ (№12) празднует с Массимо КАРРЕРОЙ забитый мяч. Игорю ШАЛИМОВУ (слева) остается только грустить. Фото Виталий ТИМКИВ
Сегодня. Краснодар. "Краснодар" - "Спартак" - 1:4. Луиз АДРИАНУ (№12) празднует с Массимо КАРРЕРОЙ забитый мяч. Игорю ШАЛИМОВУ (слева) остается только грустить. Фото Виталий ТИМКИВ
89

В матче 17-го тура чемпионата России "Краснодар" на своем поле крупно уступил "Спартаку" – 1:4.

Дублем у москвичей отметился Луиз Адриану, еще по мячу записали на свой счет Зе Луиш и Квинси Промес. Автором единственного гола "быков" стал Виктор Классон. Отметим, что на 65-й минуте травму получил хавбек красно-белых Денис Глушаков.

Зато другой полузащитник гостей – Роман Зобнин – впервые вышел на поле после травмы. Из-за повреждения крестообразной связки и наружного мениска правого коленного сустава в матче за сборную России против Венгрии (3:0) он не играл с 5 июня, пропустив 5 месяцев и 13 дней.

Эта победа позволила "Спартаку" подняться на четвертое место в таблице, обойдя своего сегодняшнего соперника - 28 очков против 27.

Чемпионат России

Премьер-лига

17-й тур

"Краснодар" – "Спартак" – 1:4 (0:2)

Голы: Луиз Адриану, 8 (0:1). Зе Луиш, 28 (0:2). Луиз Адриану, 86 (0:3). Классон, 88 (1:3). Промес, 90 (1:4).

"Краснодар": Синицын, Петров, Гранквист, Грицаенко, Рамирес (Лаборде, 80), Подберезкин (Жоаузинью, 46), Шишкин (Вандерсон Масиэл, 64), Газинский, Перейра, Классон, Смолов.

"Спартак": Селихов, Ещенко (Зобнин, 46), Таски, Джикия, Комбаров, Мельгарехо (Пашалич, 67), Фернанду, Глушаков (Самсонов, 66), Промес, Луиз Адриану, Зе Луиш.

Предупреждения: Шишкин, 58. Петров, 60. Пашалич, 78.

Судьи: ЛАПОЧКИН. Абусуев (все Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина).

18 ноября. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".

Трансляция матча "Краснодар" - "Спартак" //
Турнирная таблица и календарь матчей чемпионата России – здесь

Краснодар - Спартак М

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

89
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (89)
Войти, чтобы оставить комментарий

шлимазл

спасибо за праздник космическая игра зе луиш промес луис андриано фантастика болею за спартак 55 лет всегда был предан команде душой и сердцем молюсь за рому зобнина каждый день

19:36

Perasperas

Теперь Леонид Викторович в "Краснодар"?)

19:35

БэнД

Новоуепинни А все со стороны просто ржут,бгг. Реально комедь--------------------------Да не. Комедь - это когда кто-нить спорит на 50 баксов на форуме, проиграв быренько меняет никнейм, а сменив никнейм прикидывается шлангом, что мол я не я и хата не моя ))

19:22

fedland

Матч на загляденье. И Спартаку и Краснодару спасибо за спектакль, накал, борьбу, страсть. И все-таки пришло время Галицкому определяться с тренером иностранцем. Денег хватит и на Луиса Энрике. Шалимову пора на выход...

19:19

Жорик Вартанов

Новоуепинни Жорик Вартанов я напомню, "слабый" Краснодар до этого тура был впереди сильного ЦСКА, и на 3 очка отстает от многомиллиардного синита с многомиллиардными трансферами и "топовым" Манчини 19:14 -------------------------- а че скромно умолчал, что был впереди Лукойла?________ мы слабее Краснодара, че упоминать

19:19

Халзан

Просто схавали просрочку как хохол голушку)) Лишь изжога осталась))

19:18

Новоуепинни

Жорик Вартанов я напомню, "слабый" Краснодар до этого тура был впереди сильного ЦСКА, и на 3 очка отстает от многомиллиардного синита с многомиллиардными трансферами и "топовым" Манчини 19:14 -------------------------- а че скромно умолчал, что был впереди Лукойла?

19:15

Askido

Клубу, который имеет более менее хороший подбор игроков и более менее здравого тренера- несложно играть против такой предсказуемой игры как у Краснодара! Краснодар свои очки наберет ещё с командами ниже себя, а спартачи особо не радуйтесь, про ливер говорить нехочу, но с зенитом такой лафы точно не будет!!!

19:15

кузя23

RND кузя23 Жорик Вартанов итак, Спартак выиграл патамушто: 1)Краснодар слаб, 2) Шалимов слаб, 3) Галицкий продался Федуну, 4) судейка купленый, 5) Спартаку просто повезло, 6) Зе Луишу везет, 7) Промесу везет, 8) Адриану везет 18:50___1 и 2. Взаимосвязаны. Шалимов действительно слаб. Из-за этого и Краснодар слаб. Из хороших игроков далеко не всегда выходят хорошие тренеры. 3. Возможно не только Федуну. 4.5.6.7.8. отпадают из-за первых трех пунктов. +++++++++++++++ Ты с какой станицы, падловской ? 19:0__Ты конечно идиот,но я тебе отвечу. С Новосибирска я.Станиц тут нет у нас.

19:15

Новоуепинни

irfa23 Жаль Краснодар! Такую команду развалили((. Видать у Галицкого и вправду плохи дела в финансовом плане, если даже нет денег на нормального тренера и пару квалифицированных защитников. 19:11 ---------------------- Ты недалекий чтоле? Капитализация магнита в Лондоне 11 ярдов. Считай, скока % акций у Галицкого и скока они стоят. Понятно, что надо отстегивать и делиться, но на футбик все равно немало карманных расходов остается

19:14

Жорик Вартанов

я напомню, "слабый" Краснодар до этого тура был впереди сильного ЦСКА, и на 3 очка отстает от многомиллиардного синита с многомиллиардными трансферами и "топовым" Манчини

19:14

trv71

Значимая и ценная победа против играющей команды. 4-1в Краснодаре - это вам не "автобус" перевернуть.

19:13

Новоуепинни

А почему я нигде не вижу статей о Великом Федоре Смолове? Ах да, это ж не товарняк был и не показательные выступления )) Коням, бомжам и спартакам Великий Федор не забивает ))

19:11

irfa23

Жаль Краснодар! Такую команду развалили((. Видать у Галицкого и вправду плохи дела в финансовом плане, если даже нет денег на нормального тренера и пару квалифицированных защитников.

19:11

вояка

Примерно с месяц назад так же как и сегодня после игры очень часто идут комменты - .... долой шалимова !!!! Хотелось бы от всех подобных комментаторов услышать продолжение .... например .....долой шалимова !!!! .... Галицкий !!! .... даёшь (условно конечно!) Федотова, Бескова, Маслова, Аркадьева !!!!! Ну уж в крайнем случае из ныне действующих - Гордеева, Бесчасных, Юрана (или ещё кого - сходу не всех упомнил). Упоминался в связи с безработицей Анчелотти, Карпин; но эти двое похоже вряд ли придут (по разным, конечно, причинам). Хотелось бы услышать обстоятельный ответ.

19:09

Островзаячий

Шалимов после матча Галицкому – На самом деле никакого спада нет, и не было. Имели место небольшие просчеты. Однако начало ноября у нас всегда получается таким из-за особенностей подготовки, она идет в очень интенсивном режиме. Именно в этот период я делаю определенные изменения в тактическом рисунке. Так что проблемы были неизбежны. Но все находилось под нашим контролем, и со дня на день команда уже выйдет из этого пике. Ситуация рабочая, подавленного настроения внутри коллектива нет. "Краснодар" готов к победной серии!

19:08

Тень Мастера

Cap. Morgan Тень Мастера Cap. Morgan Тень Мастера Cap. Morgan foreverCSKAforever на вас то их никак не повесят, лет пять... и это самый минимум)) 18:35-------------- нам и не надо сейчас. а в ЛЧ мы будем.//////// вам, нищебродам, нужно. Без ЛЧ же вообще с протянутой рукой пойдёте 18:47--------------Да в этом и прикол. Денежных мешков подвинем, и заработаем на ЛЧ./////// Да это не прикол, это ещё чуть чуть и побирушки... хотя, это же ваша стезя историческая, побираться по военкоматам 18:54---------------а через военкомат проходят лучшие люди. Если ты этого не знал. Потому и никто не рыпается.

19:04

RND

Гаттузо Крут!!!!!!#! Дело в том, что клубом должны заниматься профи, а не Арутунян с Хашигом! Для начала пути это было может и хорошо, теперь выглядит убого. С чего начал Абрррррррамка в Челси, а с того, что переманил у МЮ крутого спорт.дира Питера Кеньона, который и стал создавать фундамент нового проекта опираясь на деньги Абрррррамки (т.е . на наши с вами) и результат известен. А тут игра в управленцев. Мол сами с усами. Потому уверен, что Бычки продолжат деградировать. ____________ анал итик

19:02

Швейцарец

А Вообще, Игорь Держись!..... Ни в Коем Случае Нельзя Снимать Игоря Шалимова! Он Теперь Тот Самый "Битый", Обозленный и Научный! За которого десяток "Небитых Дадут"!..... Очень Скоро придет Время, Когда Русский Казачий "Краснодар" Мордами По грязи Возить Будет Спартаковских Нигеров!..... Во главе с Негритянским - Ростовским Капитаном Д.Глушаковым!....Очень Скоро Придет!......

19:02

sava_

maximsemenov... Обиженная девочка в тебе заговорила... Мдя печально

19:02

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Дело в том, что клубом должны заниматься профи, а не Арутунян с Хашигом! Для начала пути это было может и хорошо, теперь выглядит убого. С чего начал Абрррррррамка в Челси, а с того, что переманил у МЮ крутого спорт.дира Питера Кеньона, который и стал создавать фундамент нового проекта опираясь на деньги Абрррррамки (т.е . на наши с вами) и результат известен. А тут игра в управленцев. Мол сами с усами. Потому уверен, что Бычки продолжат деградировать.

19:00

ORENPIR

Был Футбол, и за этот футбол не стыдно, эту картинку можно продавать на Запад.Бизнес должен быть заинтересован.И вообще у нашей премьер-лиге есть что продать. Надо только думать!

19:00

кузя23

Жорик Вартанов итак, Спартак выиграл патамушто: 1)Краснодар слаб, 2) Шалимов слаб, 3) Галицкий продался Федуну, 4) судейка купленый, 5) Спартаку просто повезло, 6) Зе Луишу везет, 7) Промесу везет, 8) Адриану везет 18:50___1 и 2. Взаимосвязаны. Шалимов действительно слаб. Из-за этого и Краснодар слаб. Из хороших игроков далеко не всегда выходят хорошие тренеры. 3. Возможно не только Федуну. 4.5.6.7.8. отпадают из-за первых трех пунктов.

18:58

БэнД

Subulcus В Ливерпуле будут шикарно мясо разделывать =)))---------------------Ты всё перепутал. Эта суперзаготовка была тобой заготовлена на случай проигрышы Спартака, а не выигрыша. Но поскольку у тебя других заготовок нет, и ничего другого придумать ты не смог ввиду скудоумия, то решил, что сойдёт и это. И скобочек на всякий случай понаставил, ну, типа ржачно ))

18:58

sava_

Красавчики!!! ... Но Быки тоже не плохо смотрелись, особенно во втором. Конечно с Ливером тяжко, а может даже грустно может быть

18:58

Островзаячий

Блин, не было Мартыновича. Был бы Мартынович Зе луиш не забил бы.

18:56

Человек из Кемерово

футбол>2018 Человек из Кемерово, а где ты быков то увидел!!!!Та одни телочки.......И тренер бабский!!!!---------Ну по факту да.Главное,чтобы не привыкли.

18:54

Cap. Morgan

Тень Мастера Cap. Morgan Тень Мастера Cap. Morgan foreverCSKAforever на вас то их никак не повесят, лет пять... и это самый минимум)) 18:35-------------- нам и не надо сейчас. а в ЛЧ мы будем.//////// вам, нищебродам, нужно. Без ЛЧ же вообще с протянутой рукой пойдёте 18:47--------------Да в этом и прикол. Денежных мешков подвинем, и заработаем на ЛЧ./////// Да это не прикол, это ещё чуть чуть и побирушки... хотя, это же ваша стезя историческая, побираться по военкоматам

18:54

Тень Мастера

Cap. Morgan Тень Мастера Cap. Morgan foreverCSKAforever на вас то их никак не повесят, лет пять... и это самый минимум)) 18:35-------------- нам и не надо сейчас. а в ЛЧ мы будем.//////// вам, нищебродам, нужно. Без ЛЧ же вообще с протянутой рукой пойдёте 18:47--------------Да в этом и прикол. Денежных мешков подвинем, и заработаем на ЛЧ.

18:52

merniloskut

Шикарно!

18:52