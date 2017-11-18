"Спартак" разгромил "Краснодар", Зобнин вернулся

Сегодня. Краснодар. "Краснодар" - "Спартак" - 1:4. Луиз АДРИАНУ (№12) празднует с Массимо КАРРЕРОЙ забитый мяч. Игорю ШАЛИМОВУ (слева) остается только грустить. Фото Виталий ТИМКИВ

В матче 17-го тура чемпионата России "Краснодар" на своем поле крупно уступил "Спартаку" – 1:4.

Дублем у москвичей отметился Луиз Адриану, еще по мячу записали на свой счет Зе Луиш и Квинси Промес. Автором единственного гола "быков" стал Виктор Классон. Отметим, что на 65-й минуте травму получил хавбек красно-белых Денис Глушаков.

Зато другой полузащитник гостей – Роман Зобнин – впервые вышел на поле после травмы. Из-за повреждения крестообразной связки и наружного мениска правого коленного сустава в матче за сборную России против Венгрии (3:0) он не играл с 5 июня, пропустив 5 месяцев и 13 дней.

Эта победа позволила "Спартаку" подняться на четвертое место в таблице, обойдя своего сегодняшнего соперника - 28 очков против 27.

Чемпионат России

Премьер-лига

17-й тур

"Краснодар" – "Спартак" – 1:4 (0:2)

Голы: Луиз Адриану, 8 (0:1). Зе Луиш, 28 (0:2). Луиз Адриану, 86 (0:3). Классон, 88 (1:3). Промес, 90 (1:4).

"Краснодар": Синицын, Петров, Гранквист, Грицаенко, Рамирес (Лаборде, 80), Подберезкин (Жоаузинью, 46), Шишкин (Вандерсон Масиэл, 64), Газинский, Перейра, Классон, Смолов.

"Спартак": Селихов, Ещенко (Зобнин, 46), Таски, Джикия, Комбаров, Мельгарехо (Пашалич, 67), Фернанду, Глушаков (Самсонов, 66), Промес, Луиз Адриану, Зе Луиш.

Предупреждения: Шишкин, 58. Петров, 60. Пашалич, 78.

Судьи: ЛАПОЧКИН. Абусуев (все Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина).

18 ноября. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".

Трансляция матча "Краснодар" - "Спартак" //

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