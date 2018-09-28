18:57 | Футбол — РПЛ

"Спартак" рассказал о травмах Петковича и Роши

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"Спартак" провел тренировку перед матчем 9-го тура РПЛ против "Ростова". В занятии не принимали участие защитник Марко Петкович и нападающий Педро Роша.

У Петковича диагностирована контузия хрящей левого коленного сустава - эту травму он получил во время матча 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России против "Черноморца" (1:0). Сроки восстановления сербского футболиста будут известны позже.

Роша выбыл на срок от 7 до 10 дней из-за микротравмы мышц передней группы левого бедра.

"Спартак" занимает 4-е место в чемпионате России после 8 туров, имея в активе 15 очков.

Спартак - Ростов

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Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-09-28-kutepov_pristupil_k_begovoy_rabote_na_pole/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 9-й тур. "Спартак" - "Ростов" и другие матчи
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