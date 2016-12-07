"Спартак" пригласил на просмотр защитника пензенского "Зенита"

"Спартак" сделал запрос в пензенский "Зенит" с просьбой разрешить защитнику Евгению Алферову пройти просмотр в московском клубе, сообщает портал "Пенза-Взгляд". Просмотр пройдет в период с 12 января по 6 февраля 2017 года. "Зенит" дал 21-летнему футболисту, родившемуся в Казахстане, согласие. В прошлом сезоне Алферов стал лучшим бомбардиром своей команды, забив 4 гола.

Футболист начал свою карьеру в петербургском "Зените", но не сумел пробиться в основной состав и в 2014 году подписал контракт с тульским "Арсеналом", где выступал за молодежную команду, а с 2015 года выступает за пензенский клуб.