"Спартак" пригласил на просмотр защитника пензенского "Зенита"

"Спартак" сделал запрос в пензенский "Зенит" с просьбой разрешить защитнику Евгению Алферову пройти просмотр в московском клубе, сообщает портал "Пенза-Взгляд". Просмотр пройдет в период с 12 января по 6 февраля 2017 года. "Зенит" дал 21-летнему футболисту, родившемуся в Казахстане, согласие. В прошлом сезоне Алферов стал лучшим бомбардиром своей команды, забив 4 гола.
Футболист начал свою карьеру в петербургском "Зените", но не сумел пробиться в основной состав и в 2014 году подписал контракт с тульским "Арсеналом", где выступал за молодежную команду, а с 2015 года выступает за пензенский клуб.
Дополнительная информация
http://penzavzglyad.ru/news/19740/futbolista-penzenskogo-zenita-priglasili-v-moskovskiy-spartak
cska_spb
Bibigon2000 Посмотрите правила правописания в русском языке. Все верно написано)
18:13
kashkovsky2010
Пензинский или пензенский? Образование как у Вас?
17:36
Hummel
:))))))) Защитник - лучший бомбардир команды с четырьмя голами! В Пензе родилась новая футбольная схема?
17:34
Bibigon2000
пензИнского зенита-это очИнь-очИнь,да еще Пенза с маленькой буквы...
17:26