17:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Спартак" пригласил на просмотр защитника пензенского "Зенита"

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"Спартак" сделал запрос в пензенский "Зенит" с просьбой разрешить защитнику Евгению Алферову пройти просмотр в московском клубе, сообщает портал "Пенза-Взгляд". Просмотр пройдет в период с 12 января по 6 февраля 2017 года. "Зенит" дал 21-летнему футболисту, родившемуся в Казахстане, согласие. В прошлом сезоне Алферов стал лучшим бомбардиром своей команды, забив 4 гола.

Футболист начал свою карьеру в петербургском "Зените", но не сумел пробиться в основной состав и в 2014 году подписал контракт с тульским "Арсеналом", где выступал за молодежную команду, а с 2015 года выступает за пензенский клуб.

Дополнительная информация

http://penzavzglyad.ru/news/19740/futbolista-penzenskogo-zenita-priglasili-v-moskovskiy-spartak

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КОММЕНТАРИИ (4)
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cska_spb

Bibigon2000 Посмотрите правила правописания в русском языке. Все верно написано)

18:13

kashkovsky2010

Пензинский или пензенский? Образование как у Вас?

17:36

Hummel

:))))))) Защитник - лучший бомбардир команды с четырьмя голами! В Пензе родилась новая футбольная схема?

17:34

Bibigon2000

пензИнского зенита-это очИнь-очИнь,да еще Пенза с маленькой буквы...

17:26

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