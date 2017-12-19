"Спартак" не намерен продавать Зе Луиша в "Брайтон"

Как стало известно "СЭ", клуб английской премьер-лиги "Брайтон" заинтересован в приобретении 26-летнего нападающего чемпионов России Зе Луиша. Команда, которая в сезоне-2016/17 завоевала путевку в высший дивизион после более чем 30-летнего перерыва, а сейчас занимает 13-е место в АПЛ, испытывает проблемы с атакой – 14 голов в 18 матчах.
Однако сделка вряд ли состоится – руководство "Спартака" не устраивает сумма предложения, составляющая чуть больше пяти миллионов евро, и клуб не собирается расставаться с одним из ведущих форвардов в преддверии плей-офф Лиги Европы и решающего отрезка в РФПЛ. (Вячеслав КОРОТКИН)
Спартач и че?
ябы его в защиту поставил если честно может там сгодится все равно не забивной.а так иностранец ,забивает мало.
17:57
pahom-17
шутники....пять лямов? на эти деньги только ногти Зе можно купить...
17:41
Очень плохой мальчик
maxcds какие 10-15-20 млн? вы о чем, красно-белые? отдать и забыть как страшный сон, нападающий млин. честно говоря, половину состава надо отдать/продать. состав для внутреннего пользования. да вот никому они не нужны. удивлюсь если промеса смогут дороже 15-20 продать.========================Промес стоит тридцатник по данным ведущего сайта по трансферам.
17:31
onlywhitespartak
Не Зэ продавать и за 30 нельзя ! Ладно бы , если бы эти деньги пошли на усиление , но с Федуном и нашим селекционным отделом и с такими переговорщиками как Родионов и Измайлов , мы просто потеряем хорошего игрока
17:19
Revelator78
При текущих успехах селекции Спартака ( иногда просто "Подвигах")данной службы сейчас даже Петковича отпускать нельзя, не то что Зе Луиша.
17:06
maxcds
какие 10-15-20 млн? вы о чем, красно-белые? отдать и забыть как страшный сон, нападающий млин. честно говоря, половину состава надо отдать/продать. состав для внутреннего пользования. да вот никому они не нужны. удивлюсь если промеса смогут дороже 15-20 продать.
16:52
при счете 0:4 судья сломал игру
не, не, не...проследуйте-ка в пень. когда зе на поле и более-менее в форме - он полезен явно больше чем, на 5 мультов. однозначно.
15:52
Bache Gabrielsen
Как Зе выходит на поле - Спартак побеждает. Продавать его нельзя, стало быть :)
15:38
zoolord
Не менее 20, об остальном не может быть и речи. Или пусть смолова забирают. он же забивной!
15:31
asc0002
баламошка Чуть больше 5?! Саксы вконец оборзели. Если бы 50 лямов предложили, то ещё можно посмотреть. Хотя я бы Зе Луишку и за 50 не продал. 150-самое то. Бомжам за 200-250. ------------ Да кому он нужен, к тому же в цветах Зенита нет Зе Луиша )))
15:29
Honest Spartak
баламошка === Если взглянуть на вещи более объективно, я думаю его цена 10-15 миллионов. Трансфермаркт его оценивает в 5-ку как раз. Другой вопрос, за 5-ку его продавать - глупость полная. В любом случае буду рад, если он останется в Спартаке надолго.
15:20
баламошка
Чуть больше 5?! Саксы вконец оборзели. Если бы 50 лямов предложили, то ещё можно посмотреть. Хотя я бы Зе Луишку и за 50 не продал. 150-самое то. Бомжам за 200-250.
14:50
Alexa1977
Да ладно,какой брайтон?
14:48