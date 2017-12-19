"Спартак" не намерен продавать Зе Луиша в "Брайтон"

Как стало известно "СЭ", клуб английской премьер-лиги "Брайтон" заинтересован в приобретении 26-летнего нападающего чемпионов России Зе Луиша. Команда, которая в сезоне-2016/17 завоевала путевку в высший дивизион после более чем 30-летнего перерыва, а сейчас занимает 13-е место в АПЛ, испытывает проблемы с атакой – 14 голов в 18 матчах.

Однако сделка вряд ли состоится – руководство "Спартака" не устраивает сумма предложения, составляющая чуть больше пяти миллионов евро, и клуб не собирается расставаться с одним из ведущих форвардов в преддверии плей-офф Лиги Европы и решающего отрезка в РФПЛ. (Вячеслав КОРОТКИН)