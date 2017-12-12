"Спартак" нацелился на Ташаева

Как стало известно "СЭ", "Спартак" проявляет предметный интерес к 23-летнему полузащитнику "Динамо" Александру Ташаеву. По нашим данным, красно-белые уже ведут консультации с представителями хавбека о возможном трансфере.

В нынешнем сезоне футболист провел в премьер-лиге 17 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Контракт Ташаева с "Динамо" рассчитан до 31 мая 2018 года. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Алан Агузаров: "Переговоры Ташаева со "Спартаком"? Без комментариев"