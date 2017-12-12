19:55 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" нацелился на Ташаева

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Как стало известно "СЭ", "Спартак" проявляет предметный интерес к 23-летнему полузащитнику "Динамо" Александру Ташаеву. По нашим данным, красно-белые уже ведут консультации с представителями хавбека о возможном трансфере.

В нынешнем сезоне футболист провел в премьер-лиге 17 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Контракт Ташаева с "Динамо" рассчитан до 31 мая 2018 года. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Алан Агузаров: "Переговоры Ташаева со "Спартаком"? Без комментариев"

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (26)
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SpaMan

nikitka2254 вот что значит когда своих игроков нет молодых,ну а если ташаев перейдет просто будет таким же конченным как и зобнин ! 20:35 --- Про Зобнина никто не слышал до лета прошлого года. Так что не надо ляля тут про конченных. Конченные тут те кто просрал клуб с такой богатой историей.

21:30

Д. Мокус

Динамо тащит российский футбол. только Яшин, только Динамо !!!

21:30

fcsmfan

Хороший вариант, особенно в свете ожидаемого ужесточения лимита. Да еще и свободным агентом можно взять

21:29

SpaMan

BayDin А Динамо что делает? 21:17 --- А Динамо может только взять в заложники родственников. Объективных причин (ЗП,перспективы команды, еврокубки) удержать игрока нет

21:28

Солёный

alex221083 ... ну у устаого он и у ментов был любимчиком, а у Карреры - за неимением других... игрок так себе, мощей много - ума не очень...

21:19

BayDin

А Динамо что делает?

21:17

karlikf1

alex221083 21:04, еврокубки всё расставляют по местам, а не игры с полумёртвыми ЦСКА, Зенитом, разными там амкарами, рубинами, уфой и прочими ростовами. Чересчур много авансов нараздавали этому Зобнину. За то, что для среднеевропейского игрока уровня Лацио, Кёльна, Тулузы, Депортиво или Бромвича считается обычной работой на поле. А у нас: "Ого, Зобнин! Глядите-ка, что творит"!

21:11

alex221083

Когда-то мой знакомый-динамовец прокомментировал обмен Зотова на Зобнина как "обмен днищами". В итоге Зобнин теперь незаменимый игрок для Карреры и Черчесова. Так что почему бы и Ташаеву не повторить путь Романа?

21:04

L Osokin

нафиг этот Ташаев, пусть в динаме играет, он им нужнее, имхо.

20:58

Жорик Вартанов

nikitka2254 вот что значит когда своих игроков нет молодых,ну а если ташаев перейдет просто будет таким же конченным как и зобнин !___________ а что Зобнин воспитанник Динамо??

20:53

shpasic

если некоторые Заболотного за 1.5 миллиона берут, то Ташаева даже за два можно взять.

20:50

karlikf1

Фигня это всё. Местечковая движуха туда-сюда, которая может заинтересовать лишь поклонников Пищевика и Динамо, да и то не всех. Выйдет ваш Ташаев в еврокубковой игре, предположим с условным Атлетиком, там и будет сразу видать, что цена таким ташаевым-заболотным в Европе - пятак в базарный день. А у нас в России - вон, целая Санта-Барбара сейчас в межсезонье будет разыгрываться, целая эпопея, ого-го!

20:50

L Osokin

Пимыч, ау!!! твой выход)

20:47

vanek00

какой лям евро, вы о чём ? У него контракт в мае заканчивается. И не надо ныть про растаскивают, если сами не подписали контракт с ним. Скорее всего он перейдёт именно в мае, а контракт можно подписывать уже в конце декабря. Короче, это почти свободный игрок

20:38

nikitka2254

вот что значит когда своих игроков нет молодых,ну а если ташаев перейдет просто будет таким же конченным как и зобнин !

20:35

Очень плохой мальчик

Надо брать,трансферная стоимость всего 1 млн евро,плюс россйский паспорт.Играет слева,поставить вместо Комбарика.

20:23

Jean4

Каррера хотя бы в курсе или его опять даже не предупредили?

20:21

shpasic

баламошка, а после закрытия окна опять начнётся: "игрок, которым интересовался Спартак, сделал то-то и то-то".

20:19

tulupp

Сви---ьи, имейте совесть, хватит растаскивать Динамо. Как оно восстановится, если вы лучших игроков разбираете. Комбаровы, Зобнин, Ещенко, теперь еще и Ташаев.

20:18

Andersen2

Статистика неплохая

20:14

баламошка

shpasic до марта каждый день будет по паре статей, к кому проявляет интерес Спартак.////////Какой ты пессимист. Не по паре, а по 15-20.

20:12

Jean4

По стопам Зобнина?

20:10

Darkman79

Ташаев отличный вариант,как раз укрепляться зимой надо паспортистами,легионеров и так девать некуда,а хорошие к нам не поедут

20:09

shpasic

до марта каждый день будет по паре статей, к кому проявляет интерес Спартак.

20:09

kingoffam

Вариант весьма неплох.Одобрямс.

20:08

maslo

Опять прое...ут. Сколько можно? На одном патриотизме не протянешь!!! Надо мотивировать деньгами. Ташаев может и в сборную попасть на ЧМ 2018

20:04