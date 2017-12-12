"Спартак" нацелился на Ташаева

Как стало известно "СЭ", "Спартак" проявляет предметный интерес к 23-летнему полузащитнику "Динамо" Александру Ташаеву. По нашим данным, красно-белые уже ведут консультации с представителями хавбека о возможном трансфере.
В нынешнем сезоне футболист провел в премьер-лиге 17 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Контракт Ташаева с "Динамо" рассчитан до 31 мая 2018 года. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Алан Агузаров: "Переговоры Ташаева со "Спартаком"? Без комментариев"
SpaMan
nikitka2254 вот что значит когда своих игроков нет молодых,ну а если ташаев перейдет просто будет таким же конченным как и зобнин ! 20:35 --- Про Зобнина никто не слышал до лета прошлого года. Так что не надо ляля тут про конченных. Конченные тут те кто просрал клуб с такой богатой историей.
21:30
Д. Мокус
Динамо тащит российский футбол. только Яшин, только Динамо !!!
21:30
fcsmfan
Хороший вариант, особенно в свете ожидаемого ужесточения лимита. Да еще и свободным агентом можно взять
21:29
SpaMan
BayDin А Динамо что делает? 21:17 --- А Динамо может только взять в заложники родственников. Объективных причин (ЗП,перспективы команды, еврокубки) удержать игрока нет
21:28
Солёный
alex221083 ... ну у устаого он и у ментов был любимчиком, а у Карреры - за неимением других... игрок так себе, мощей много - ума не очень...
21:19
BayDin
А Динамо что делает?
21:17
karlikf1
alex221083 21:04, еврокубки всё расставляют по местам, а не игры с полумёртвыми ЦСКА, Зенитом, разными там амкарами, рубинами, уфой и прочими ростовами. Чересчур много авансов нараздавали этому Зобнину. За то, что для среднеевропейского игрока уровня Лацио, Кёльна, Тулузы, Депортиво или Бромвича считается обычной работой на поле. А у нас: "Ого, Зобнин! Глядите-ка, что творит"!
21:11
alex221083
Когда-то мой знакомый-динамовец прокомментировал обмен Зотова на Зобнина как "обмен днищами". В итоге Зобнин теперь незаменимый игрок для Карреры и Черчесова. Так что почему бы и Ташаеву не повторить путь Романа?
21:04
L Osokin
нафиг этот Ташаев, пусть в динаме играет, он им нужнее, имхо.
20:58
Жорик Вартанов
nikitka2254 вот что значит когда своих игроков нет молодых,ну а если ташаев перейдет просто будет таким же конченным как и зобнин !___________ а что Зобнин воспитанник Динамо??
20:53
shpasic
если некоторые Заболотного за 1.5 миллиона берут, то Ташаева даже за два можно взять.
20:50
karlikf1
Фигня это всё. Местечковая движуха туда-сюда, которая может заинтересовать лишь поклонников Пищевика и Динамо, да и то не всех. Выйдет ваш Ташаев в еврокубковой игре, предположим с условным Атлетиком, там и будет сразу видать, что цена таким ташаевым-заболотным в Европе - пятак в базарный день. А у нас в России - вон, целая Санта-Барбара сейчас в межсезонье будет разыгрываться, целая эпопея, ого-го!
20:50
L Osokin
Пимыч, ау!!! твой выход)
20:47
vanek00
какой лям евро, вы о чём ? У него контракт в мае заканчивается. И не надо ныть про растаскивают, если сами не подписали контракт с ним. Скорее всего он перейдёт именно в мае, а контракт можно подписывать уже в конце декабря. Короче, это почти свободный игрок
20:38
nikitka2254
вот что значит когда своих игроков нет молодых,ну а если ташаев перейдет просто будет таким же конченным как и зобнин !
20:35
Очень плохой мальчик
Надо брать,трансферная стоимость всего 1 млн евро,плюс россйский паспорт.Играет слева,поставить вместо Комбарика.
20:23
Jean4
Каррера хотя бы в курсе или его опять даже не предупредили?
20:21
shpasic
баламошка, а после закрытия окна опять начнётся: "игрок, которым интересовался Спартак, сделал то-то и то-то".
20:19
tulupp
Сви---ьи, имейте совесть, хватит растаскивать Динамо. Как оно восстановится, если вы лучших игроков разбираете. Комбаровы, Зобнин, Ещенко, теперь еще и Ташаев.
20:18
Andersen2
Статистика неплохая
20:14
баламошка
shpasic до марта каждый день будет по паре статей, к кому проявляет интерес Спартак.////////Какой ты пессимист. Не по паре, а по 15-20.
20:12
Jean4
По стопам Зобнина?
20:10
Darkman79
Ташаев отличный вариант,как раз укрепляться зимой надо паспортистами,легионеров и так девать некуда,а хорошие к нам не поедут
20:09
shpasic
до марта каждый день будет по паре статей, к кому проявляет интерес Спартак.
20:09
kingoffam
Вариант весьма неплох.Одобрямс.
20:08
maslo
Опять прое...ут. Сколько можно? На одном патриотизме не протянешь!!! Надо мотивировать деньгами. Ташаев может и в сборную попасть на ЧМ 2018
20:04