"Спартак" договаривается о переходе Оздоева

По информации "СЭ", "Спартак" до конца трансферного окна может завершить сделку по приобретению полузащитника "Рубина" Магомеда Оздоева. Клубы ведут диалог по этому переходу.
Пока позиции сторон существенно разнятся – красно-белые готовы взять 24-летнего полузащитника в аренду, в Казани могут рассмотреть переход только при полноценном трансфере. (Сергей ЕГОРОВ)
Оздоев с 2010 по 2015 год играл за "Локомотив", после чего перешел в "Рубин". Конец прошлого сезона хавбек провел в аренде в "Тереке". В текущем сезоне он сыграл в шести матчах чемпионата России за казанский клуб и не отметился результативными действиями.
Паснаход
На агонию похоже.
15:03
баламошка
СЭ вконец заврался и уже не может остановиться. Зачем он?
15:01
hashimbus
по информации сэ спартак договаривается со всеми...
15:00
ЗЗ+
Да ёпрст...Что за метания из стороны в сторону?
15:00
Kairat Alimovich
одним черным будет больше) брать в свинарню однозначно)
14:59
andyk82
Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха!
14:54
boris2311
Надо брать. Хороший опорный полузащитник, даже был в списке кандидатов в сборную; молод и с российским паспортом.
14:50