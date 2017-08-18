"Спартак" договаривается о переходе Оздоева

По информации "СЭ", "Спартак" до конца трансферного окна может завершить сделку по приобретению полузащитника "Рубина" Магомеда Оздоева. Клубы ведут диалог по этому переходу.

Пока позиции сторон существенно разнятся – красно-белые готовы взять 24-летнего полузащитника в аренду, в Казани могут рассмотреть переход только при полноценном трансфере. (Сергей ЕГОРОВ)

Оздоев с 2010 по 2015 год играл за "Локомотив", после чего перешел в "Рубин". Конец прошлого сезона хавбек провел в аренде в "Тереке". В текущем сезоне он сыграл в шести матчах чемпионата России за казанский клуб и не отметился результативными действиями.

Таблица переходов РФПЛ