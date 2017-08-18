14:44 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" договаривается о переходе Оздоева

Магомед ОЗДОЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Магомед ОЗДОЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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По информации "СЭ", "Спартак" до конца трансферного окна может завершить сделку по приобретению полузащитника "Рубина" Магомеда Оздоева. Клубы ведут диалог по этому переходу.

Пока позиции сторон существенно разнятся – красно-белые готовы взять 24-летнего полузащитника в аренду, в Казани могут рассмотреть переход только при полноценном трансфере. (Сергей ЕГОРОВ)

Оздоев с 2010 по 2015 год играл за "Локомотив", после чего перешел в "Рубин". Конец прошлого сезона хавбек провел в аренде в "Тереке". В текущем сезоне он сыграл в шести матчах чемпионата России за казанский клуб и не отметился результативными действиями.

Таблица переходов РФПЛ

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Паснаход

На агонию похоже.

15:03

баламошка

СЭ вконец заврался и уже не может остановиться. Зачем он?

15:01

hashimbus

по информации сэ спартак договаривается со всеми...

15:00

ЗЗ+

Да ёпрст...Что за метания из стороны в сторону?

15:00

Kairat Alimovich

одним черным будет больше) брать в свинарню однозначно)

14:59

andyk82

Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха!

14:54

boris2311

Надо брать. Хороший опорный полузащитник, даже был в списке кандидатов в сборную; молод и с российским паспортом.

14:50