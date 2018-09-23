Софьян Ханни: "Каррера объяснил, почему я теперь в составе"

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни после матча восьмого тура с ЦСКА (1:1) объяснил, почему получил шанс в основном составе и поделился мнением о дерби.

- Вы довольны, что Массимо Каррера наконец дал вам шанс проявить себя в основе?

- Конечно. Всегда приятно играть. Особенно когда так этого ждёшь. Счастлив, что наконец-то играю и помогаю команде.

- Массимо объяснил, почему вы стали играть?

- Да. Он сказал, что чувствует, что теперь я готов.

- Раньше, получается, вы были не готовы?

- Ну, вот этого я не знаю.

-Почему не победили в матче с ЦСКА? Что помешало?

-ЦСКА очень хотел победить. Печально, что не смогли удержать победный счет. Очень хотели забить в первом тайме. У нас получилось. Да и вообще, считаю, игра была равной. (Ярослав Сусов)

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