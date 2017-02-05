16:26 | ФУТБОЛ — Англия

Кокер был задержан полицией за пьяный дебош в Лондоне

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Защитник "КПР" Стивен Кокер, который в ближайшее время может быть арендован "Локомотивом" на полгода, был задержан полицией за то, что в пьяном виде бросал в людей различные предметы на одной из железнодорожных станций в Лондоне, информирует The Sun. Согласно источнику, 25-летний футболист также пытался ударить человека по голове временным заградительным барьером.

 
25-летний защитник Стивен КОКЕР.Чеканщик для железнодорожников. Кто такой Стивен Кокер

В конечном итоге Кокер признал свою вину и был оштрафован на 735 фунтов стерлингов. Отмечается, что англичанин не в первый раз получает штраф за нарушение общественного порядка.

Игрок является воспитанником "Тоттенхэма" и принадлежал команде с 2009 по 2014 год. Побывал в аренде в "Ливерпуле" и "Саутгемптоне". В этом сезоне провел за "КПР" 13 матчей, забил два гола и получил одну желтую карточку. Контракт игрока с "обручами" действует до лета 2018 года.

 

 

 

"Локомотив" согласовал контракт с Кокером

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КОММЕНТАРИИ (13)
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chipp

так радость же у человека к шпалычу едет)

18:40

Гаттузо зол!

А вспомнил- Гарри О*Коннор.

17:10

CanagliaVova

В Москве он почувствует себя как дома

17:08

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

срочно в моркву!!! там публичным людям можно хоть по встречке задом ездить, хоть парковаться на Красной площади.

17:05

баламошка

К голубцам надо было ему переходить. Недобуланов бы с ним нашёл общий язык.

16:58

Гаттузо зол!

Так у Локо был такой же отмороженный забыл ФИО, то ли ирландец, то ли шотландец, который под коксом гонял на авто по Москве на огромной скорости. Вот и еще один брит отморозок будет.

16:56

Ботаникум

Правильного "пОцана" выбрали "паровозы"! Ведь сам "геркус" летал на смотрины этого "товара" - вот у мальчонки "чердак" и снесло от будущей "железно-дорожной" аренды: Москву увидит, на трамвае-метро покатается, живого Церетели может увидеть!?.........

16:51

Chechaco

Через пол-года выйдет "почётным железнодорожником".

16:40

Chechaco

По-человечески можно понять

16:38

inachipoch

Я уж подумал, что собака учинила дебош. А это какой-то тухлый футболёр. Новость ни о чём.

16:38

Jean4

Самое главное то, что все происходило на "одной из железнодорожных станций", вливается человек в железнодорожники.

16:37

shpasic

уже переход в Локо празднует!)

16:37

serzheo

Вот это развлекся чувак, я понимаю))) За Ленивого Коку с Мамаем как-то даже стыдно стало. Ничего не умеют, не играть не веселиться.

16:32

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Материалы других СМИ