Кокер был задержан полицией за пьяный дебош в Лондоне

Защитник "КПР" Стивен Кокер, который в ближайшее время может быть арендован "Локомотивом" на полгода, был задержан полицией за то, что в пьяном виде бросал в людей различные предметы на одной из железнодорожных станций в Лондоне, информирует The Sun. Согласно источнику, 25-летний футболист также пытался ударить человека по голове временным заградительным барьером.

В конечном итоге Кокер признал свою вину и был оштрафован на 735 фунтов стерлингов. Отмечается, что англичанин не в первый раз получает штраф за нарушение общественного порядка.

Игрок является воспитанником "Тоттенхэма" и принадлежал команде с 2009 по 2014 год. Побывал в аренде в "Ливерпуле" и "Саутгемптоне". В этом сезоне провел за "КПР" 13 матчей, забил два гола и получил одну желтую карточку. Контракт игрока с "обручами" действует до лета 2018 года.

"Локомотив" согласовал контракт с Кокером