Кокер был задержан полицией за пьяный дебош в Лондоне

Защитник "КПР" Стивен Кокер, который в ближайшее время может быть арендован "Локомотивом" на полгода, был задержан полицией за то, что в пьяном виде бросал в людей различные предметы на одной из железнодорожных станций в Лондоне, информирует The Sun. Согласно источнику, 25-летний футболист также пытался ударить человека по голове временным заградительным барьером.
В конечном итоге Кокер признал свою вину и был оштрафован на 735 фунтов стерлингов. Отмечается, что англичанин не в первый раз получает штраф за нарушение общественного порядка.
Игрок является воспитанником "Тоттенхэма" и принадлежал команде с 2009 по 2014 год. Побывал в аренде в "Ливерпуле" и "Саутгемптоне". В этом сезоне провел за "КПР" 13 матчей, забил два гола и получил одну желтую карточку. Контракт игрока с "обручами" действует до лета 2018 года.
chipp
так радость же у человека к шпалычу едет)
18:40
Гаттузо зол!
А вспомнил- Гарри О*Коннор.
17:10
CanagliaVova
В Москве он почувствует себя как дома
17:08
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
срочно в моркву!!! там публичным людям можно хоть по встречке задом ездить, хоть парковаться на Красной площади.
17:05
баламошка
К голубцам надо было ему переходить. Недобуланов бы с ним нашёл общий язык.
16:58
Гаттузо зол!
Так у Локо был такой же отмороженный забыл ФИО, то ли ирландец, то ли шотландец, который под коксом гонял на авто по Москве на огромной скорости. Вот и еще один брит отморозок будет.
16:56
Ботаникум
Правильного "пОцана" выбрали "паровозы"! Ведь сам "геркус" летал на смотрины этого "товара" - вот у мальчонки "чердак" и снесло от будущей "железно-дорожной" аренды: Москву увидит, на трамвае-метро покатается, живого Церетели может увидеть!?.........
16:51
Chechaco
Через пол-года выйдет "почётным железнодорожником".
16:40
Chechaco
По-человечески можно понять
16:38
inachipoch
Я уж подумал, что собака учинила дебош. А это какой-то тухлый футболёр. Новость ни о чём.
16:38
Jean4
Самое главное то, что все происходило на "одной из железнодорожных станций", вливается человек в железнодорожники.
16:37
shpasic
уже переход в Локо празднует!)
16:37
serzheo
Вот это развлекся чувак, я понимаю))) За Ленивого Коку с Мамаем как-то даже стыдно стало. Ничего не умеют, не играть не веселиться.
16:32