Скаут "Эвертона": "Защита у армейцев уже не соответствует уровню Европы"

Скаут "Эвертона" Павел Кучеров в интервью "СЭ" рассказал, кто из игроков российских команд мог бы заинтересовать английские топ-клубы. По его словам, у ЦСКА, помимо Александра Головина, есть хорошая молодежь.

- Матч с "МЮ" подтвердил опасения за линию обороны сборной России. Ведь могут начаться разговоры о том, что нужно вернуть Игнашевича и Березуцких. То, что увидел в матче с "МЮ", не убедило в необходимости такого шага. Применительно к сборной, кстати, можно посмотреть и на неожиданные решения. Скажем, Кузяев мне очень нравится, но он не игрок середины поля и тем более – не крайний полузащитник. Его функционал позволяет отлично действовать на позиции крайнего защитника. Для атаки у Далера не хватает креатива и техники, а вот оборонительные навыки у него присутствуют, и не только для уровня РФПЛ.

Защита у армейцев уже не соответствует уровню Европы. В России опытные футболисты умело сбивают темп, сушат игру и перестраиваются – возраст до сих пор не мешает показывать довольно приличный уровень. Впрочем, проблема не является нерешаемой. У ЦСКА есть хорошая молодежь, и тут вопрос, который я всегда называю "ждать и доверять". Во втором тайме вышли Жамалетдинов и Кучаев, который забил гол. Как думаете, появись тот же Кучаев с самого начала, он бы испортил картину? Но чтобы ответить на этот вопрос, надо пробовать, делая ставку на них, а не на Оланаре или Витинью. Молодость российских футболистов ЦСКА – не единственный их козырь. Они быстрые и резкие, и за счет движения ребята могут заставить соперника ошибиться. Эти исполнители привносят в команду скорость – то, что дало бы шанс на более интересный футбол с "МЮ". ЦСКА же выглядел ветеранской командой, общее движение шло на низких скоростях. (Сергей ЕГОРОВ)