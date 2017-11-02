Шандор Варга: "Головин заслужил внимание "Барселоны" и "Арсенала"

Известный агент Шандор Варга считает, что интерес к полузащитнику ЦСКА Александру Головину со стороны таких клубов, как "Барселона" и "Арсенал", заслуженный.

По мнению Варги, хавбек имеет огромный потенциал.

Напомним, спортивный директор “Барселоны” Роберт Фернандес посетил матч "Базель" – ЦСКА (1:2), в котором он просматривал Головина.

- Как считаете, сможет ли Головин заиграть в “Барселоне”? - вопрос Варге.

-Почему бы и нет? Я вижу в нем большой потенциал. Этим летом я много наблюдал за Александром по просьбе Арсена Венгера. Раз такие крупные клубы ведут игрока, значит, все не случайно. Их скаутские службы просто так не станут просматривать футболиста.

- К вам из “Барселоны” не обращались за советом?

-Нет, я же не агент игрока. Просто Арсен по старой дружбе меня попросил дать свое мнение, поговорить со Слуцким и Черчесовым. И о нем все отозвались очень положительно. Парень действительно заслуживает внимание таких клубов.

- Какая команда больше подходит Головину - “Арсенал” или “Барселона”?

-Тут многое зависит от тренера. В Венгере я полностью уверен. Если Саша будет работать с Арсеном, ему очень повезет.

- Вам не кажется, что в последнее время Головин, как и весь ЦСКА, находится не в лучшей форме?

-Если честно, последние игры я не видел. Но судя по встречам на Кубке Конфедераций и августовским матчам за клуб, у него большой потенциал. Я приеду в Россию на матчи вашей сборной против аргентинцев и бразильцев. Буду внимательно следить именно за Сашей. (Павел ГУРЕВИЧ)