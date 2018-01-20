Шамиль Газизов: "Уфа" интересуется Новосельцевым? Пока без комментариев"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отказался от комментариев о возможном переходе защитника "Зенита" Ивана Новосельцева. По информации "СЭ", башкирский клуб интересуется 26-летним игроком.

– Действительно ли "Уфа" заинтересована в приобретении Новосельцева?

– Пока без комментариев. (Ярослав СУСОВ)

Напомним, что россиянин не полетел вместе с питерцами на учебно-тренировочный сбор, который проходит в Дубае. В текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Новосельцев провел одну игру и не отметился результативными действиями.

Таблица переходов РФПЛ