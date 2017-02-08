Шамиль Газизов: "Проблем с подписанием контракта с Беленовым нет"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов подчеркнул, что контракт с вратарем Александром Беленовым должен быть подписан в течение нескольких дней. Он отметил, что осталось уладить некоторые моменты. Напомним, что права на голкипера принадлежат "Анжи". В текущем сезоне 30-летний футболист провел 17 матчей в чемпионате России, в которых пропустил 18 мячей.
– Никаких проблем с подписанием контракта с Беленовым нет. Думаю, что в течение пары дней все будет хорошо, – сказал Газизов. – Осталось уладить некоторые моменты. (Сергей АСТАХОВ)
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Такой вратарь и в Уфу , вот лохи Зенит и Спартак со своими Луневым и Селиховым . Ведь Беленов и бесплатный и качественней этих пацанов .
16:57 8 февраля