Шамиль Газизов: "Не верю в то, что пишут про покупку Ванеком наркотиков"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отметил, что клуб не видит ничего страшного в вызове футболиста команды Ондржея Ванека в чешский суд по делу о торговле наркотиками. Игрок проходит по делу в качестве свидетеля – следствие предполагает, что Ванек приобрел у подсудимого наркодилера таблетки экстази.

- Не верю в то, что пишут чешские СМИ. Знаю Ванека как хорошего и добропорядочного человека, - отметил Газизов. - Уверен, что он оказался не в том месте не в то время. (Сергей АСТАХОВ)