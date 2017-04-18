14:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Шамиль Газизов: "Не верю в то, что пишут про покупку Ванеком наркотиков"

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отметил, что клуб не видит ничего страшного в вызове футболиста команды Ондржея Ванека в чешский суд по делу о торговле наркотиками. Игрок проходит по делу в качестве свидетеля – следствие предполагает, что Ванек приобрел у подсудимого наркодилера таблетки экстази.

- Не верю в то, что пишут чешские СМИ. Знаю Ванека как хорошего и добропорядочного человека, - отметил Газизов. - Уверен, что он оказался не в том месте не в то время. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Czechplayer

Ради объективности добавлю: думаю, что в Уфе Ванек не балуется такими вещами.... Просто потому что нужных связей нет)))

15:40

Czechplayer

Ага, он также оказался не в то время и не в том месте, когда ехал пьяный на пассажирском сидении "Бентли" своего друга Давида Лимберски. Еще ночью они попали в небольшую аварию, а потом убегали от полиции, бросив авто. Может человек Ондра хороший, но образ жизни у него для профессионального футболиста неподходящий, мягко говоря.

15:35

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