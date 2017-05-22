Сергей Прядкин: "Краснодар" предложил, чтобы при равенстве очков главным критерием были личные встречи"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин по окончании общего собрания клубов лиги рассказал, что "Краснодар" внес предложение изменить правило ранжирования команд при равенстве очков. На данный момент основной критерий - общее число побед в чемпионате. Предложение "быков" - сначала учитывать личные встречи клубов, передает из офиса РФПЛ корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Клубы задавали вопросы, связанные с подсчетом итоговой турнирной таблицы. "Краснодар" выступил с предложением, чтобы при равенстве очков выше была команда (которая имеет преимущество) по личным встречам, а не по количеству побед. Клубы поддержали это, вынесем на исполком, когда будет утверждаться регламент, - сказал глава лиги.