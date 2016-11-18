Сергей Кирьяков: "В "Арсенале" пока нет игрока, который мог бы навязывать борьбу в атаке"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков после домашнего поражения в матче 14-го тура чемпионата России от ЦСКА (0:1) отметил, что в первом тайме игроки позволяли армейцам разыгрывать мяч на подходах к своей штрафной площади. По словам специалиста, у тульской команды пока нет футболиста, который бы навязывал борьбу у ворот соперника.

– В первом тайме мы немного не разобрались, особенно когда Георгий Миланов смещался в середину, – сказал Кирьяков в эфире телеканала "Наш футбол". – Образовывались свободные зоны. Мы давали армейцам разыгрывать мяч перед своей штрафной площадью. Перед вторым таймом внесли поправки, стали играть выше, пошел немного другой футбол. Были хорошие проходы и быстрые атаки.

Пока остается та же проблема: у нас нет впереди человека, который будет навязывать борьбу. Также мы уступили ЦСКА в игре "на втором этаже" и делали мало фланговых передач. Плюс ко всему, у "Арсенала" есть проблемы со скамейкой запасных.