Сергей Кирьяков: "У "Арсенала" в нападении нет игроков уровня "Ростова"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков после поражения от "Ростова" (1:4) в матче 13-го тура чемпионата России отметил, что его игроки допустили ряд ошибок. Тренер добавил, что в игре "Арсенала" есть и положительные моменты.

– Начали неплохо, провели несколько быстрых атак, в одной из которых забили. Потом несколько подсели, стали прижиматься, но не давали создать остроту у своих ворот. Ключевой момент – собственная ошибка: вместо выноса, наш защитник сделал передачу через середину, мяч возвратился в штрафную и игроки "Ростова" воспользовались ситуацией. И по второму голу – мы предупреждали что Азмун, хорошо играет вверху, но не помогло. Во втором тайме мы контролировали игру, много атаковали. На наш взгляд, был чистый пенальти, не знаю, почему судья его не назначил. Потом он по обстановке стал отмазываться за это и стал назначать даже то, чего не было. Счет не по игре. В нашей игре есть хорошие моменты, за которые нам надо цепляться. Основная проблема та же – впереди нет людей, которые бы агрессивно играли в штрафной – таких, какие есть у "Ростова".

– Как оцените игру Максимова?

– Учитывая, что Максимов долго не играл, то неплохо. Старался, цеплялся за мячи.

– Как вы выбирали игрока на место Тесака?

– У нас особого выбора не было, дали шанс Ершову. На концовку не хватило его, вышел Власов, который отошел чуть назад, но с прицелом в атаку. Правда, в конце тоже поднаелся и выглядел не так свежо.

– Вы рисковали, отправившись всей командой в атаку в конце?

– Вы же видели, как залбили третий мяч. Вместо того, чтобы вернуть мяч в штрафную, была срезка.

– Как состояние Шешукова?

– Шешуков тренируется, но считаем что Стеклов и Горбатенко все же сейчас предпочтительнее. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)