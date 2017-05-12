Сергей Кирьяков: "Сложилась тенденция, что Сельдяков постоянно ставит пенальти в ворота "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков во флеш-интервью после матча 28-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:3) отметил, что игроки допустили очень много ошибок. Специалист также подчеркнул, что главный судья встречи Владимир Сельдяков постоянно ставит пенальти в их ворота - в начале марта Кирьяков раскритиковал работу бригады Сельдякова после поражения от "Оренбурга" (0:3), выразив надежду, что такого судьи больше не будет в премьер-лиге.

- Чересчур много ошибок допускали, когда владели мячом, - отметил в эфире телеканала "Наш футбол" Кирьяков. - Не могли им распорядиться, был технический брак в приеме мяча, когда игроки ЦСКА особенно в первом тайме успевали нас накрывать. Действовали медленно, не достаточно агрессивно впереди боролись за мяч.

Судья Сельдяков правильно назначил пенальти в пользу ЦСКА

Пенальти надо посмотреть. Но это уже какая-то тенденция с этим судьей, который постоянно ставит пенальти в наши ворота. Я уже сказал на пресс-конференции после игры с "Оренбургом", что не хочу, чтобы этот судья судил премьер-лигу. Могу только подписаться под своими словами. Игра шла до пенальти, если бы продержались первый тайм, имели бы шансы во втором. Понятно, что уровень игроков ЦСКА приличный, нам было тяжело против них играть. Сейчас такая ситуация, что мы должны знать результаты завтрашних матчей и в двух последних домашних матчах должны набрать максимальное количество очков.

Травма Габулова? Были определенные проблемы с коленом, но думаю, что наш медицинский штаб сейчас будет работать над этим, надеюсь, что к следующему матчу он будет здоров.

Осталось 2 решающие игры. Понятно, что мы играем дома перед своими болельщиками. Постараемся набрать максимальное количество очков.

"Арсенал" остался на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 24 очка. В последних двух домашних матчах тульская команда примет "Амкар" 17 мая и "Спартак" 21 мая.

Трансляция матча ЦСКА – "Арсенал" //

Сергей Кирьяков: "Надеюсь, судьи Сельдякова больше не будет в премьер-лиге"