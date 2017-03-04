15:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Кирьяков: "Надеюсь, судьи Сельдякова больше не будет в премьер-лиге"

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Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков после поражения в матче 18-го тура чемпионата России от "Оренбурга" (0:3) критично отозвался о работе судейской бригады под руководством Владимира Сельдякова. Наставник добавил, что его команда контролировала ход игры, но соперник смог реализовать свои моменты.

– Футбол - удивительная вещь, мы умудрились пропустить три раза, владея мячом, – сказал Кирьяков в эфире телеканала "Наш футбол". – Ну и судейство. Надеюсь, этого судьи больше не будет в премьер-лиге.

Игра сегодня показала, что мы контролировали мяч. Два "стандарта" плюс ошибка. Впереди нам не хватило агрессивности. Игра вратаря? Не думаю, что можно говорить об этом.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Самурай Игорь

Как можно пенять на судей, когда игра у команды отсутствует как факт... Слабый тренер, слабая организация игры команды...

16:34

bond1951

все по делу не гони на зеркало т кирьяков может пеналь 50 на 50 а так по игре ОРЕНБУРГ сильнее и организование...

16:28

Pleafant

Кирьяков удивится,когда встретится с Сельдяковым в ФНЛ,куда проследует вместе с Арсеналом.

16:24

KotZombie43484

и при моем-то отношении к тульской команде... не могу не согласиться. кривой судья. даже в таком матче напортачила сельдь.

16:14

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