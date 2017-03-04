Сергей Кирьяков: "Надеюсь, судьи Сельдякова больше не будет в премьер-лиге"

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков после поражения в матче 18-го тура чемпионата России от "Оренбурга" (0:3) критично отозвался о работе судейской бригады под руководством Владимира Сельдякова. Наставник добавил, что его команда контролировала ход игры, но соперник смог реализовать свои моменты.
– Футбол - удивительная вещь, мы умудрились пропустить три раза, владея мячом, – сказал Кирьяков в эфире телеканала "Наш футбол". – Ну и судейство. Надеюсь, этого судьи больше не будет в премьер-лиге.
Игра сегодня показала, что мы контролировали мяч. Два "стандарта" плюс ошибка. Впереди нам не хватило агрессивности. Игра вратаря? Не думаю, что можно говорить об этом.
Самурай Игорь
Как можно пенять на судей, когда игра у команды отсутствует как факт... Слабый тренер, слабая организация игры команды...
16:34
bond1951
все по делу не гони на зеркало т кирьяков может пеналь 50 на 50 а так по игре ОРЕНБУРГ сильнее и организование...
16:28
Pleafant
Кирьяков удивится,когда встретится с Сельдяковым в ФНЛ,куда проследует вместе с Арсеналом.
16:24
KotZombie43484
и при моем-то отношении к тульской команде... не могу не согласиться. кривой судья. даже в таком матче напортачила сельдь.
16:14