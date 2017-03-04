Сергей Кирьяков: "Надеюсь, судьи Сельдякова больше не будет в премьер-лиге"

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков после поражения в матче 18-го тура чемпионата России от "Оренбурга" (0:3) критично отозвался о работе судейской бригады под руководством Владимира Сельдякова. Наставник добавил, что его команда контролировала ход игры, но соперник смог реализовать свои моменты.

– Футбол - удивительная вещь, мы умудрились пропустить три раза, владея мячом, – сказал Кирьяков в эфире телеканала "Наш футбол". – Ну и судейство. Надеюсь, этого судьи больше не будет в премьер-лиге.

Игра сегодня показала, что мы контролировали мяч. Два "стандарта" плюс ошибка. Впереди нам не хватило агрессивности. Игра вратаря? Не думаю, что можно говорить об этом.