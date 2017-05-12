Судья Сельдяков правильно назначил пенальти в пользу ЦСКА

На 31-й минуте матча 28-го тура чемпионата России ЦСКА - "Арсенал" правильное решение принял арбитр Владимир Сельдяков, назначивший 11-метровый удар в ворота тульской команды. В том эпизоде полузащитник гостей Олег Власов пытался выбить мяч у Федора Чалова, но вместо этого ударил его по ноге, нарушив правила. (Александр БОБРОВ)
Трансляция матча ЦСКА – "Арсенал"
marksan
Вопросов к полковнику нет!
20:27
resifi
Бибрас Натхо стал лучшим пенальтистом ЦСКА в Чемпионатах России - 12 реализованных пенальти!!!!!
20:25