Судья Сельдяков правильно назначил пенальти в пользу ЦСКА

На 31-й минуте матча 28-го тура чемпионата России ЦСКА - "Арсенал" правильное решение принял арбитр Владимир Сельдяков, назначивший 11-метровый удар в ворота тульской команды. В том эпизоде полузащитник гостей Олег Власов пытался выбить мяч у Федора Чалова, но вместо этого ударил его по ноге, нарушив правила. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча ЦСКА – "Арсенал"