20:19 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Судья Сельдяков правильно назначил пенальти в пользу ЦСКА

31-я минута матча ЦСКА - "Арсенал". Нарушение в штрафной гостей. 31-я минута матча ЦСКА - "Арсенал". Нарушение в штрафной гостей. 31-я минута матча ЦСКА - "Арсенал". Нарушение в штрафной гостей. 31-я минута матча ЦСКА - "Арсенал". Нарушение в штрафной гостей. 31-я минута матча ЦСКА - "Арсенал". Нарушение в штрафной гостей.
31-я минута матча ЦСКА - "Арсенал". Нарушение в штрафной гостей.
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На 31-й минуте матча 28-го тура чемпионата России ЦСКА - "Арсенал" правильное решение принял арбитр Владимир Сельдяков, назначивший 11-метровый удар в ворота тульской команды. В том эпизоде полузащитник гостей Олег Власов пытался выбить мяч у Федора Чалова, но вместо этого ударил его по ноге, нарушив правила. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча ЦСКА – "Арсенал"

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 28-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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marksan

Вопросов к полковнику нет!

20:27

resifi

Бибрас Натхо стал лучшим пенальтистом ЦСКА в Чемпионатах России - 12 реализованных пенальти!!!!!

20:25