Сергей Хусаинов: "Паскуато фолил. Пенальти в ворота "Спартака" не было"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов уверен: Кирилл Левников ошибочно назначил пенальти в ворота "Спартака" в матче 16-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов". Судья должен был зафиксировать фол со стороны нападающего самарцев Кристиана Паскуато.
– Прав ли Левников-младший, назначив пенальти в ворота "Спартака?
– На мой взгляд, опоздал с позицией. Принимал решение не сам, а при помощи судьи на линии. Но пенальти не было. Паскуато до штрафной площади выставляет ногу навстречу мячу, который катится в его сторону. Кутепов пытается отобрать его и натыкается на ногу. Это профессиональная подножка со стороны игрока "Крыльев". Левников должен был назначить штрафной в пользу "Спартака". А если назначен пенальти, то где желтая карточка? (Сергей АСТАХОВ)
Veron80
Как хорошо трут комменты)))))) Срамтака чемпион не все кричат, а правда в лицо не нравиться Срамтак-экспресс
20:35
самарец
даже если так и есть и что?? сколько Крылья страдали от левых пенальти от Спартака Так что ничего страшного Просто вернули должок(один из многих)
20:27
_Я_против_Астротерфа_
Хусаинов пьянь продажная!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20:23
bvp
Нашли эксперта. Маразматик. Кому нужен этот бред???
20:21
tigana.1982
Второй абзац - это просто поток сознания какой-то, такой бред редко читаешь...
20:18
Камбоджа Иванов
Спиной фолил?
20:13
stuart_parsley
В принципе,тогда любое нарушение можно интерпретировать как нарушение в атаке.Типа нападающий тянулся к мячу,а защитник об ногу нападающего ударился)))
20:12
машинист123рус
Нашли специалиста!Этот хусаинов все 90-е в сторону смартака свистел
20:10
Андрей Краснодарский
onlywhitespartak Да это понятно что не было , и при том что был этот эпизод до штрафной , захотел найти момент левников его нашел ! Если понадобилось он бы еще придумал , а так вывел команду из равновесия и все 19:57===================================================== Ну да, вывели из равновесия. СМ играл же Реалом, ой извините Барсой!!! А горе эксперт уже достал!!!
20:08
novic
"Кутепов натыкается на ногу Паскуато"-это сильно.
20:06
spetrov
Придворный спартаковский специалист.
20:05
Richter-00
Пенальти не было, но как "Спартак" забегал потом. Но это футбол, без ошибок не бывает. Но вот что такое "профессиональная подножка"? Интересно. :)
20:03
novic
Ну и долболобов же этот бывший судья. Надо же, Паскуато фолил, а штрафной надо было поставить в ворота "Спартака".
20:03
Platinum1991
Паскуато НЕ фолил, а пенальти в ворота Спартака БЫЛ!!! 100%
20:01
semenovd
В следующем сезоне Самара вернёт долг и проиграет. Это классика РФПЛ - 3 очка станут частью сделки по Паскуато.
20:00
Dexty_07
Мастер по договорнякам комментирует. Так то Спартак конечно лучше чем крылья. Просто не повезло :-)
19:59
Тот самый Зануда
Бу-га-га.
19:57
onlywhitespartak
Да это понятно что не было , и при том что был этот эпизод до штрафной , захотел найти момент левников его нашел ! Если понадобилось он бы еще придумал , а так вывел команду из равновесия и все
19:57
васятка
)))) Нашли кого спросить.
19:56
marksan
Опять спартаковский иксперд звонит!
19:55