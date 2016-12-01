19:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Хусаинов: "Паскуато фолил. Пенальти в ворота "Спартака" не было"

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Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов уверен: Кирилл Левников ошибочно назначил пенальти в ворота "Спартака" в матче 16-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов". Судья должен был зафиксировать фол со стороны нападающего самарцев Кристиана Паскуато.

– Прав ли Левников-младший, назначив пенальти в ворота "Спартака?

– На мой взгляд, опоздал с позицией. Принимал решение не сам, а при помощи судьи на линии. Но пенальти не было. Паскуато до штрафной площади выставляет ногу навстречу мячу, который катится в его сторону. Кутепов пытается отобрать его и натыкается на ногу. Это профессиональная подножка со стороны игрока "Крыльев". Левников должен был назначить штрафной в пользу "Спартака". А если назначен пенальти, то где желтая карточка? (Сергей АСТАХОВ)

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Спартак"

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КОММЕНТАРИИ (20)
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Veron80

Как хорошо трут комменты)))))) Срамтака чемпион не все кричат, а правда в лицо не нравиться Срамтак-экспресс

20:35

самарец

даже если так и есть и что?? сколько Крылья страдали от левых пенальти от Спартака Так что ничего страшного Просто вернули должок(один из многих)

20:27

_Я_против_Астротерфа_

Хусаинов пьянь продажная!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

20:23

bvp

Нашли эксперта. Маразматик. Кому нужен этот бред???

20:21

tigana.1982

Второй абзац - это просто поток сознания какой-то, такой бред редко читаешь...

20:18

Камбоджа Иванов

Спиной фолил?

20:13

stuart_parsley

В принципе,тогда любое нарушение можно интерпретировать как нарушение в атаке.Типа нападающий тянулся к мячу,а защитник об ногу нападающего ударился)))

20:12

машинист123рус

Нашли специалиста!Этот хусаинов все 90-е в сторону смартака свистел

20:10

Андрей Краснодарский

onlywhitespartak Да это понятно что не было , и при том что был этот эпизод до штрафной , захотел найти момент левников его нашел ! Если понадобилось он бы еще придумал , а так вывел команду из равновесия и все 19:57===================================================== Ну да, вывели из равновесия. СМ играл же Реалом, ой извините Барсой!!! А горе эксперт уже достал!!!

20:08

novic

"Кутепов натыкается на ногу Паскуато"-это сильно.

20:06

spetrov

Придворный спартаковский специалист.

20:05

Richter-00

Пенальти не было, но как "Спартак" забегал потом. Но это футбол, без ошибок не бывает. Но вот что такое "профессиональная подножка"? Интересно. :)

20:03

novic

Ну и долболобов же этот бывший судья. Надо же, Паскуато фолил, а штрафной надо было поставить в ворота "Спартака".

20:03

Platinum1991

Паскуато НЕ фолил, а пенальти в ворота Спартака БЫЛ!!! 100%

20:01

semenovd

В следующем сезоне Самара вернёт долг и проиграет. Это классика РФПЛ - 3 очка станут частью сделки по Паскуато.

20:00

Dexty_07

Мастер по договорнякам комментирует. Так то Спартак конечно лучше чем крылья. Просто не повезло :-)

19:59

Тот самый Зануда

Бу-га-га.

19:57

onlywhitespartak

Да это понятно что не было , и при том что был этот эпизод до штрафной , захотел найти момент левников его нашел ! Если понадобилось он бы еще придумал , а так вывел команду из равновесия и все

19:57

васятка

)))) Нашли кого спросить.

19:56

marksan

Опять спартаковский иксперд звонит!

19:55

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