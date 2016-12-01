Сергей Хусаинов: "Паскуато фолил. Пенальти в ворота "Спартака" не было"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов уверен: Кирилл Левников ошибочно назначил пенальти в ворота "Спартака" в матче 16-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов". Судья должен был зафиксировать фол со стороны нападающего самарцев Кристиана Паскуато.

– Прав ли Левников-младший, назначив пенальти в ворота "Спартака?

– На мой взгляд, опоздал с позицией. Принимал решение не сам, а при помощи судьи на линии. Но пенальти не было. Паскуато до штрафной площади выставляет ногу навстречу мячу, который катится в его сторону. Кутепов пытается отобрать его и натыкается на ногу. Это профессиональная подножка со стороны игрока "Крыльев". Левников должен был назначить штрафной в пользу "Спартака". А если назначен пенальти, то где желтая карточка? (Сергей АСТАХОВ)

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Спартак"