Сергей Галицкий: "УЕФА правилом фэйр-плей спеленал Россию по рукам и ногам"

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий рассказал о том, кого может успеть купить клуб до закрытия трансферного окна. Напомним, что последний день трансферного окна – 31 августа.
– Быть может, подпишем контракт с русским защитником, потому что у нас в команде сейчас пять травмированных игроков. Если бы сейчас были здоровы все травмированные футболисты, то у нас был бы неплохой коллектив. В нашей игре очень важна сыгранность, и нас удовлетворял тот состав, который был до старта сезона, – сказал Галицкий в эфире телеканала "Наш футбол". – Но покупать мы можем только того, кто бы соответствовал понятию фэйр-плей. Вообще мне кажется странным, что "Манчестер Юнайтед" может купить одного игрока, который стоит как вся премьер-лига, а мы не можем себе позволить сильных футболистов. Этим правилом УЕФА спеленал Россию по рукам и ногам.
Тропическая гемангиома Мовсисяна
igorvasilevich чувак ты реально контуженный)))
23:49
igorvasilevich
Тропическая гемангиома Мовсисяна тролль учи уроки и читай официальные документы, МЮ заработал 2 миллиарда фунтов. Бавария миллиард евро. и так далее. Нужно понять, что МЮ и Бавария мировые бренды и зарабатывают не только футболом. В Англии футбол - это уже чистая коммерция, в отличие от России, где ФК созданы для отмыва денег бюджетных.
23:46
igorvasilevich
Блок а на фига майки нужны, когда чтобы ходить на стадион нужно шифроваться или быть самоубийцей, чтобы голову разбили битой или ножом порезали. Футбол стал зоной в России для быдла. Сами клубы и власти страны нормальных состоятельных болельщиков отстранили от посещения стадионов. Сейчас там зона быдла безденежного.
23:43
Тропическая гемангиома Мовсисяна
igorvasilevich ты дурачок что ли? 2 миллиарда ни один клуб не зарабатывает ахаха)))
23:41
igorvasilevich
Где вот в реале фэйр плей не действует - это в Испании, как Реалы всякие содержатся из казны Короля.
23:39
igorvasilevich
ЦСКА и Зенит зарабатывают деньги в Лиги Чемпионов, а что Краснодар лузеры - это их проблемы не могут в Лигу Чемпионов попасть.
23:38
Блок
У Манчестера на одних майках огромный доход , а майку Краснодара и Зенита не каждый за бесплатно возьмёт...
23:36
igorvasilevich
Тропическая гемангиома Мовсисяна тролль учи матчасть какой может быть долг? Когда чистый доход 2 миллиарда фунтов. Не нужно читать всякую желтую прессу. А читать официальную информацию.
23:35
xueks
особенно газовик страдает, на сколько же ему в этот раз ущипнут народ
23:35
Блок
О каких правилах ФРЕЙ ПЛЕЙ говорит ГАЛИЦКИЙ?! ))))) Когда у Зенита (ГАЗПРОМ) доход 20 млн. в год, а расход 200млн. в год ЕВРО, + стадион каждый год приносит крутые "РАСПИЛЫ")))) О каких правилах и спортивном принцепе идет речь когда ЦСКА (уже 5 лет ничего не зарабатывает) , А СУДЬЯ 100% пенальти в их ворота боятся ставить))) Динамо и АНЖИ настолько ОБНОГЛЕЛИ , что хотели весь Мир скупить, ДО СИХ ПОР ОТОЙТИ НЕ МОГУТ ОТ ПОХМЕЛЬЯ)))) Очнитесь!!! Уровень сборной так и не вырос! Черышев, Дзагоев (вечно в ответсвенный момент выпадающий из состава), Акинфеев Кокорин, Кержаков - ОНИ СНОГО ПОДАВАТЬ НАДЕЖДЫ БУДУТ , А ЕЗДИТЬ УЖЕ НА БЕНТЛИ?! У них уровень старенького отечественного автохлама, но никак не сборной! Ещё Торбинского надо приплюсовать...)))) Хватит на этих уродов мельдоний переводить! Хватит ПОЗОРИТЬ РОССИЮ ФЕРНАНДАСАМИ!
23:33
Тропическая гемангиома Мовсисяна
при этом купили негра за 105 лям))) от такой фейр-плей малята)))
23:31
Тропическая гемангиома Мовсисяна
igorvasilevich долг клуба 322 миллиона фунтов, але))) скоро в школу))) с праздничком)))
23:30
igorvasilevich
mihalychgold пусть зарабатывает на футболе. Вообще он деньги зарабатывает не на футболе, а на спекуляции продуктов. В Магните наценки на продукты 80%. Пусть болельщики Краснодара содержат свой клуб. Почему другие люди должны содержать клубы из своего кармана. Большинство вообще на футбол плевать.
23:28
намкрыш
«Ю вил би прауд оф ви чойс» («Вы будете гордиться этим выбором»)
23:27
mihalychgold
igorvasilevich Какие долги у МЮ? Чистый доход 2 миллиарда фунтов. Пусть зарабатывает деньги - этот Галицкий можно взять пачку талантливых молодых бразилов или негров из Африки, а потом их продавать дорого в топ клубы.----------------------- А может человек хочет свой клуб сделать топовым Почему он должен кого то продавать?
23:17
igorvasilevich
Бредни скажут, нужно вспомнить, кто был организатором фэйр-плей, его провел Мутко. Как вы можете зарабатывать на футболе на телевизионных правах, когда по телику все время крутят всякие тупые передачи. Если в России футбол не популярен, на большинство встреч народ вообще не ходит.
23:15
igorvasilevich
Какие долги у МЮ? Чистый доход 2 миллиарда фунтов. Пусть зарабатывает деньги - этот Галицкий можно взять пачку талантливых молодых бразилов или негров из Африки, а потом их продавать дорого в топ клубы.
23:11
Очень плохой мальчик
В АПЛ каждый клуб получает за сезон около 20 млн .евро от телевидения, там клубы купаются в деньгах.
23:09
mihalychgold
Этот ФЭЙР-ПЛЭЙ всего лишь способ устранить конкурентов Все помнят,как не так давно,российские клубы уводили неплохих игроков у испанских,итальянских,немецких клубов Это очень сильно не нравилось Так и появилось это правило Всем же ясно,что наше телевидение не будет платить такие деньги,какие платятся в Европе А ведь это наиглавнейший доход клубов из ведущих чемпионатов
23:08
Тропическая гемангиома Мовсисяна
местные школьники наверно не в курсе сколько у МЮ долгов, впрочем как и любого топового клуба)))
22:58
shpasic
ну, так зарабатывай на футболе, коммерсант)
22:48
samsam
Галицкий не понимает? У МЮ доходов от одного телевидения больше чем стоит Погба.
22:44