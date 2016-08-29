Сергей Галицкий: "УЕФА правилом фэйр-плей спеленал Россию по рукам и ногам"

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий рассказал о том, кого может успеть купить клуб до закрытия трансферного окна. Напомним, что последний день трансферного окна – 31 августа.

– Быть может, подпишем контракт с русским защитником, потому что у нас в команде сейчас пять травмированных игроков. Если бы сейчас были здоровы все травмированные футболисты, то у нас был бы неплохой коллектив. В нашей игре очень важна сыгранность, и нас удовлетворял тот состав, который был до старта сезона, – сказал Галицкий в эфире телеканала "Наш футбол". – Но покупать мы можем только того, кто бы соответствовал понятию фэйр-плей. Вообще мне кажется странным, что "Манчестер Юнайтед" может купить одного игрока, который стоит как вся премьер-лига, а мы не можем себе позволить сильных футболистов. Этим правилом УЕФА спеленал Россию по рукам и ногам.