Семин ушел с пресс-конференции после вопроса о судействе

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после поражения от "Урала" (1:2) в матче 15-го тура чемпионата России не стал развернуто комментировать высказывания бывшего спортивного директора клуба Кирилла Котова о своей книге. На вопрос о судействе наставник железнодорожников отвечал, уже стоя на ногах, после чего покинул зал для пресс-конференций.

– Пускай он что угодно вещает, – сказал Семин. – Сейчас пресс-конференция об этом матче. Если у него есть какие-то вопросы, пусть придет. Он знает куда. Вот стадион. Пусть придет, я ему отвечу.

Что, я на каждый вопрос буду отвечать по этой книге?! Если есть такие моменты, значит она интересная. Что-то его заинтересовало, этого Кирилла. Кто это такой? (Смех в зале.)

– Как можете оценить сегодняшнее судейство?

– Оценивать очень сложно. Но один эпизод – могу. Столько замен и всего одну минуту добавили. Такого еще не было в чемпионате России. В такой ситуации прибавляют от трех до пяти.

После этих слов, которые Семин произносил, разводя руки в стороны, он ушел из зала для пресс-конференций. (Андрей Михайлов, Ярослав Сусов)