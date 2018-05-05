18:25 | Футбол — РФПЛ

Семин расплакался после победы в чемпионате России. Видео

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не смог сдержать слезы после финального свистка матча 29 тура РФПЛ с "Зенитом" (1:0), в котором его команда оформила чемпионство. 

Благодаря этой победе железнодорожники набрали 60 очков и за тур до финиша турнира обеспечили себе титул.

Эта победа стала первой для "Локомотива" за 14 лет и третьей в истории. Ранее железнодорожники побеждали в 2002 и 2004 годах, тогда главным тренером команды также был Юрий Семин. 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Neuturungal

Слезы от заслуженного счастья - это нормально даже для настоящего мужика, каким и является Шпалыч.

19:02

muchacho

Самый честный чемпион.

18:54

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