Семин расплакался после победы в чемпионате России. Видео

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не смог сдержать слезы после финального свистка матча 29 тура РФПЛ с "Зенитом" (1:0), в котором его команда оформила чемпионство.
Благодаря этой победе железнодорожники набрали 60 очков и за тур до финиша турнира обеспечили себе титул.
Эта победа стала первой для "Локомотива" за 14 лет и третьей в истории. Ранее железнодорожники побеждали в 2002 и 2004 годах, тогда главным тренером команды также был Юрий Семин.
Эмоции Семина после чемпионства. #ЛокоЗенит #локомотив pic.twitter.com/BnFtXnuLjx– Никита Камышев (@SkifFc) 5 мая 2018 г.
Neuturungal
Слезы от заслуженного счастья - это нормально даже для настоящего мужика, каким и является Шпалыч.
19:02
muchacho
Самый честный чемпион.
18:54