С 2013 по 2017 году ЦСКА заработал более 94 млн евро на призовых от УЕФА

ЦСКА за 5 лет между 2013 и 2017 годом заработал более 94 миллиона евро на призовых от УЕФА, говорится в комплексном исследовании экономики российского футбола компанией PwC, заняв первое место по этому показателю среди других клубов российской премьер-лиги.

На втором месте находится "Зенит", получивший суммарно 88 миллионов евро. Совокупные доходы остальных восьми клубов, выступавших в Европе, включая краснодарскую "Кубань", составили 102 миллиона евро. (Александр Рогулев)

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