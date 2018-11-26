12:06 | Футбол — РПЛ

С 2013 по 2017 году ЦСКА заработал более 94 млн евро на призовых от УЕФА

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ЦСКА за 5 лет между 2013 и 2017 годом заработал более 94 миллиона евро на призовых от УЕФА, говорится в комплексном исследовании экономики российского футбола компанией PwC, заняв первое место по этому показателю среди других клубов российской премьер-лиги.

На втором месте находится "Зенит", получивший суммарно 88 миллионов евро. Совокупные доходы остальных восьми клубов, выступавших в Европе, включая краснодарскую "Кубань", составили 102 миллиона евро. (Александр Рогулев)

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

 

 

 

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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