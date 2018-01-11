"Рубин" вернул из аренды защитника Устинова

Как и предполагал "СЭ", "Рубин" вернул из аренды в "Ростове" защитника Виталия Устинова, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы казанцев. Футболист уже присоединился к команде на сборе в Абу-Даби.

Перед сбором, который начался 6 января, главный тренер "рубиновых" Курбан Бердыев заявил, что 26-летний Устинов может вернуться из аренды, если клубу удастся продать защитника Морица Бауэра, который перешел в "Стоук Сити".

Напомним, что Устинов в июле перешел в "Ростов" на правах аренды до конца текущего сезона. В ростовской команде защитник принял участие в 15 играх и отметился одним голом.

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