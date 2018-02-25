"Рубин" разгромил "Русенборг" в товарищеском матче

"Рубин" в товарищеском матче на сборе в испанской Марбелье нанес разгромное поражение "Русенборгу" со счетом 4:1.

В составе казанцев отличились полузащитники Ивелин Попов и Ильзат Ахметов, а также нападающий Сердар Азмун и защитник Виталий Устинов.

Товарищеский матч

"Рубин" - "Русенборг" - 4:1 (2:1)

Голы: Попов, 29 (1:0). Расмуссен, 31 (1:1). Азмун, 36 (2:1). Устинов, 60 (3:1). Ахметов, 87 (4:1).

"Рубин": Джанаев, Гранат (Микушин, 68), Сесар Навас (Кудряшов, 45), Устинов (Агапов, 77), Сорокин (Ахметов, 77), Энаке (Канунников, 45), Попов (Гекдениз, 68), Нобоа (Шекари, 77), Могилевец (Коновалов, 68), Подберезкин (Жемалетдинов, 77), Азмун (Голдобин, 45).

25 февраля.