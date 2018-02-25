"Рубин" разгромил "Русенборг" в товарищеском матче

"Рубин" в товарищеском матче на сборе в испанской Марбелье нанес разгромное поражение "Русенборгу" со счетом 4:1.
В составе казанцев отличились полузащитники Ивелин Попов и Ильзат Ахметов, а также нападающий Сердар Азмун и защитник Виталий Устинов.
Товарищеский матч
"Рубин" - "Русенборг" - 4:1 (2:1)
Голы: Попов, 29 (1:0). Расмуссен, 31 (1:1). Азмун, 36 (2:1). Устинов, 60 (3:1). Ахметов, 87 (4:1).
"Рубин": Джанаев, Гранат (Микушин, 68), Сесар Навас (Кудряшов, 45), Устинов (Агапов, 77), Сорокин (Ахметов, 77), Энаке (Канунников, 45), Попов (Гекдениз, 68), Нобоа (Шекари, 77), Могилевец (Коновалов, 68), Подберезкин (Жемалетдинов, 77), Азмун (Голдобин, 45).
25 февраля.
Гелендваген Бердыева
Приятно, когда много забивают.
21:59 25 февраля
harya88
Cheremis57 Не надо делать выводы по товарке
20:12 25 февраля
Cheremis57
Это хорошая новость! Значит в чемпе будут победы и победы с крупным счётом!! Вперёд, "Рубин"!!!
19:36 25 февраля
warning_CSKA_is_here
ну пипец всем, рубин идет!
19:26 25 февраля