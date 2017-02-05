"Рубин" обыграл "Сенан Бельмаре"

"Рубин" в товарищеском матче на сборе в Малаге обыграл японский клуб "Сенан Бельмаре" со счетом 2:1. Победным оказался гол полузащитника Дениса Ткачука.

Малага (Испания)

Товарищеский матч

"РУБИН" (Россия) - "Сенан Бельмаре" (Япония) - 2:1 (1:0)

Голы у "Рубина": Канунников, 10 (1:0). Ткачук, 57 (2:0).

"Рубин": Нестеренко, Серхио Санчес (Самбрано, 73), Бурлак (Кверквелия, 73), Устинов (Набиуллин, 73), Михайлов (Бауэр, 73), Сонг (Камболов, 45. Цакташ, 83), Оздоев (Билялетдинов, 73), Ткачук (Ахметов, 73), Канунников (Махатадзе, 73), Лестьенн (Жонатас, 73), Рочина (Жемалетдинов, 73).

5 февраля. Сотогранде. Стадион "".