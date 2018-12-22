"Рубин" может начать следующий сезон на стадионе "Центральный"

Казанский "Рубин" в начале сезона-2019/20 может на некоторое время переехать с "Казань-арены" на стадион "Центральный".

Как сообщает "Бизнес Online", возможный переезд связан с проведением церемоний открытия и закрытия чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills-2019. Ранее их планировали провести на "Центральном", но министр по чрезвычайным ситуациям Татарстана Рафис Хабибуллин заявил, что они могут пройти на "Казань-Арене".

Первенство пройдет в Казани с 22 по 27 августа, но арену могут забрать на подготовку с 1 июля. Предполагается, что "Рубин" сможет вернуться на родной стадион в начале сентября.